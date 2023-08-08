郵輪碼頭｜政府倡設隧道券吸司機載客　的士業稱繁忙時間難專程去

啟德碼頭過去上周一連兩日有郵輪泊岸，但附近交通配套不足，巴士站及的士站均出現人龍。旅遊事務署昨日（7日）與運輸署及碼頭營運商開會，商討進一步改善郵輪碼頭的公共交通服務，當中提到或以隧道優惠券等吸引的士司機到啟德郵輪碼頭。



不過，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強則認為，的士業界不去啟德碼頭是因為時間性，即使提供誘引會有幫助，但如果郵輪下船時間為繁忙時間，相信業界仍然不會專程到碼頭等客，「你度度都有客。」



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到啟德碼頭載客須「刻意兜路」 的士業界普遍拒前往

啟德碼頭過去上周一連兩日有郵輪泊岸，惟附近交通配套不足，出現旅客等近45分鐘仍無法上車。旅遊事務署昨日（7日）「急急補鑊」與運輸署及碼頭營運商開會，決定加強碼頭營運商及的士業界的溝通，提高發放實時資訊的覆蓋網絡，效率及頻次，即時生效；以及考慮提供誘因，吸引的士前往郵輪碼頭接載乘客。

不過，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強則認為，的士業界不去啟德碼頭是因為時間性，認為提供誘因雖有助的士業界，但如果郵輪下船時間為繁忙時間，的士業界並不會到啟德碼頭等客，「因為度度都有客，唔會專登兜過去。」他續指，啟德碼頭需要刻意兜路才可以進去，故如入到去發現沒有遊客，則會浪費油錢，「你撞正時間，真係唔會來嚟。」

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倡設來往碼頭與尖沙咀特別巴士服務

旅遊促進會總幹事崔定邦則同意，啟德郵輪旅客留港的時間未必很多，故普遍希望可以盡快出市區參觀，惟現時接駁交通服務不太理想。他又指，每次來港的旅客有近2,000至3,000人，直言「多多的士唔夠」。

他建議，有需要開辦啟德郵輪碼頭往返尖沙咀特別巴士服務，亦由郵輪公司派發乘車券予遊客，加快登上巴士的速度。他解釋，旅客第一次來港不會有八達通，由於大部分人用信用卡，每次需時約30秒，較一般市民用八達卡拍卡上車，故認為發乘車券有助改善相關問題。

旅遊促進會總幹事崔定邦則同意，啟德郵輪旅客留港的時間未必很多。（香港電台城市論壇FB專頁影片截圖）

陳凱欣：隔離設施可變特賣場、年輕人文創園區

啟德碼頭附近交通配套不足，立法會議員陳凱欣在同一節見中則反建議，利用郵輪碼頭附近的地方成為觀光點，如旁邊原本作隔離設施的地方，可用作特賣場、年輕人文創園區、或將碼頭上蓋建築物頂部作活化等。她直言，現時啟德碼頭沒有什麼亮點及打卡點，令到旅客不想逗留。

她亦指，郵輪碼頭配套設施不理想，旅客來港對帶動零售飲食等消費有幫助，對復蘇經濟是很重要環節，建議政府重新考慮重啟檢討單軌列車的可能性。