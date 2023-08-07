啟德郵輪碼頭｜郵輪泊港逼爆的士站　碼頭營運商倡短期內加巴士線

啟德郵輪碼頭上周一連兩日有郵輪泊岸，惟碼頭對外交通配套不足，的士站一度大排長龍，引起不少旅客不滿。啟德郵輪碼頭運營商、環美郵輪碼頭董事總經理班智榮今日（7日）在電台解釋，上周的情況源於碼頭外的路面暫時封閉，令車輛無法通行，但承認區內交通網有問題，透露今日會與政府會面時將提出加快新巴士線開通，並利用鄰近土地作停車場。



他又指，皇家加勒比國際遊輪早前宣布落實明年會再次以香港作為母港是「好好的消息」，亦認為本港在恢復遊輪旅遊的速度算快，但由於郵輪公司一般會計劃3年內的行程，故估計來港的郵輪旅客，要到2026年才會完全恢復。



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環美郵輪碼頭董事總經理班智榮在港台表示，上周五（4日）的情況是源於碼頭外的路面因有交通意外而要暫時封閉，令車輛無法通行，「完全無車入到嚟。」他表示，機構一直都有為旅客安排旅遊巴疏散人流，早前4,200個旅客中就有65%是有其旅遊巴，惟其他如全部要乘坐的士，的確是不足夠。

他提到此些事件「並非第一次」，認為現時啟德區交通網有問題，政府長遠需要改善啟德一帶交通，包括來往北角至觀塘的渡輪航線中途停靠啟德，或增設啟德來往牛頭角航線。他又提出可以考慮參考外國某些地方，以吊車作為交通工具，每7至15分鐘一班，每次可以有100人左右的遊客乘坐。

他透露，旅遊事務署今會與運輸署及營運商開會商改善公共交通服務，而自己將提出加快原訂於第三季及四季的巴士線開通，另並建議利用鄰近土地作停車場，方便本港的駕駛人士進入郵輪碼頭，「唔使同遊客爭的士。」 他又指出，啟德原訂的策劃會為旅遊樞紐，惟現時附近卻設置了隔離設施，希望相關隔離設施可搬往北部都會區，讓啟德做回旅遊樞紐，包括在附近設立酒店、商場等。

楊永杰。（資料圖片/梁鵬威攝）

立法會議員楊永杰則表示，上周五的情況不太理想，認為政府原計劃引入單軌鐵路連接啟德及東九龍商業區，惟最終計劃煞停故才出現如此情況。他表示，啟德郵輪碼頭運營商應要準備上百輛的旅遊巴，來往接駁港鐵站、不同景點，才可以改善到現時的情況。他又指，增設渡輪不太可能，因渡輪是專營權航線，需定時定候要開，「郵輪嚟就生存到啫，無（郵輪）咁咪無生意。」

另外， 皇家加勒比國際遊輪早前亦宣布，落實明年會再次以香港作為母港。 班智榮指，此為「好好的消息」，並指今年共會有166艘郵輪停泊本港，數量達疫情前八成，不過由於郵輪比之前少，故整體客量只有疫情前四成。他表示，此恢復速度算快，但由於郵輪公司一般會計劃3年內的行程，故估計來港的郵輪旅客，要到2026年才會完全恢復。

徐王美倫則指，歡迎皇家加勒比國際遊輪選擇香港為母港。（資料圖片／梁鵬威攝）

旅遊業議會主席徐王美倫則指，歡迎皇家加勒比國際遊輪選擇香港為母港，認為在疫情期間的「公海遊」，令更多港人選擇坐郵輪。她又指，更多遊輪選擇香港為母港，除可方便港人外，亦可吸引到附近城市的旅客來港上船，旅客甚至會先在港住一兩晚，從而有助刺激本港的經濟消費。

她亦指，雖然不同地方都有郵輪碼頭，包括深圳及新加坡等，但不同地方有不同特點，認為是香港是國際城市，有獨有魅力，加上不同地方有郵輪碼頭是競爭亦可以互補，因留意到有旅客由郵輪來港後亦前往了澳門，故估計停深圳郵輪的旅客或都可以來香港。