全運會2025｜啟德體育園將舉行賽事　鄧竟成：港隊佔主場之利

啟德體育園主場館大型開合式上蓋的預製鋼構件，於上周四（6日）全部運抵香港，標誌著主場館的上蓋工程踏進了關鍵性的階段。身兼啟德體育園總監（策略發展）的香港體育學院主席鄧竟成今早（9日）接受電台訪問時表示，園區主要設施預計分階段於明年底前竣工，期待在本港舉行大型賽事，讓精英運動員佔主場之利之餘，港人亦能看到運動員堅毅的精神。

身兼兩機構要職的鄧竟成表明，兩者一定會合作，園區將編配適當時段開放設施予市民租用，以及安排活動讓精英運動員參與，跟大眾近距離接觸。



鄧竟成表示，期待香港運動員在亞運會賽事能堅持奧運精神。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港體育學院主席鄧竟成4月上任後，首次接受公開訪問，他今早在商台節目表示，上任以來很多朋友都問他，港隊在即將舉行的杭州亞運會可拿多少獎牌，他同意想有好成績，但更重要是運動員能夠堅持奧運精神參與賽事：最快、最高、最強。

港隊歷年獲得700多個獎牌

他又指，港隊相隔25年再拿奧運金牌是驕傲，但試想參與奧運的國家有三分二未曾拿過獎牌，香港不是國家只是人口700萬的行政區都有這好成績，是值得驕傲，並讚揚港隊歷年來在各項賽事總共拿了700多個獎牌。

身兼啟德體育園總監（策略發展）的鄧竟成，提到2025年的全運會，港隊有機會在香港的啟德體育園有主場比賽。他認為意義重大，「主場一定香港觀眾多，掌聲都響啲，主場之利，香港人親眼看到自己精英運動員的堅毅精神，（運動員）確立明確明標努力超越自己，透過比賽去呈現出來。」

啟德體育園主場館上蓋組件上周抵港

啟德體育園主場館大型開合式上蓋的預製鋼構件，已於上周四（6日）全部運抵香港，標誌著主場館的上蓋工程踏進了關鍵性的階段。其開合式上蓋設計令主場館可以全天候開放，在不受惡劣天氣環境影響下舉辦不同類型的國際級體育盛事及文娛活動。

7月6日，啟德體育園主場館大型開合式上蓋的預製鋼構件已於這日全部運抵香港，標誌著主場館的上蓋工程踏進了關鍵性的階段。（啟德體育園圖片）

鄧竟成表示，啟德體育園正根據既定時序去做，上述主場館可坐5萬人，上蓋巨型組件運港後，好有信心整個場地所有設施明年底峻工，為本港提供大型綜合場地。他指，場地透過很多技術支援安排下，可以把地面作出變化，真草轉人造草，或轉硬地，笑言不是「撳幾個掣」便可。

「零售館」2024年下旬落成

他又提到，園區另有容納1萬人的室內場館，可以支持8項主要運動項目，亦有標準的戶外田徑場、足球場，具嶄新設備，可坐5千人的場館。還有戶外設施，可以安排戶外活動或運動。此外，園區內有餐飲零售設施「啟德零售館」。

他指出，香港作為國際化城市，園區提供很大型綜合性運動場地，支持政府倡議的「三化」，即是全民化、盛事化、精英化。

啟德場地可供市民租用 市民可近距離接觸精英運動員

2025年第十五屆全國運動會將由廣東、香港特區及澳門特區三地聯合承辦。鄧竟成表示，全運會將會有香港運動員在啟德體育園的場館進行賽事，就是體現上述的精英化；至於盛事化就是指一定要辦大型活動，在港「做好多盛事出來」；全民化就是指高層次的活動以外，要有適當時段，公開讓市民大眾租用場地。

鄧竟成作為體院主席和啟德體育園總監，坦言兩者一定會合作。他指，體院精英運動員有很多體育訓練，由於訓練是機密，不想外界知悉太多，但又想精英運動員與社會有連接地方，園區內也可安排很多活動，讓精英運動員參與，讓等市民大眾近距離與他們接觸。

啟德體育園是香港歷來最大型的體育基建項目，以先進的建築方法和創新科技來設計和興建，其主要設施預計可分階段於2024年年底前竣工。

主場館上蓋可開合

園區主場館是以鋼材製造的重型上蓋配備嚴格的隔音規格，令主場館成為全球具備最高效隔音功能的運動設施之一，其可開合大型上蓋為啟德體育園主場館的主要特色之一。

整個主場館的上蓋及主鋼桁架，由15,000噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米，而東西兩邊的開合式上蓋重逾4,800噸。藉著啟德體育園臨海的地理優勢，相關構件於中山及東莞生產後，分成八組由水路運抵香港。

▼2022年8月31日 「設計二十五載」展覽上，啟德體育園展出最新模型▼



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項目團隊亦利用綜合數碼科技，如「建築信息模擬」及「可供製造及裝配的設計」等技術，事先把整個施工過程視像化，從而提升裝嵌的精準度，並有效優化整個設計及施工的程序。隨後，項目團隊會以先進的「超大型構件液壓同步提升技術」，將開合式上蓋的構件整體吊升到預設位置，此方法大大提升安裝施工效率、質素和安全。