居屋2023｜6新盤間隔曝光　9千伙62折售7.31起申請　啟德料成樓王

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】房屋委員會今日（20日）宣布，新一期居屋連同「白居二」將於7月31日至8月14日接受申請，居屋申請費為270元，白居二為230元，同時申請兩者則為500元，居屋預計於今年第四季攪珠，明年首季揀樓。



今期居屋將以市價62折發售，提供6個新發展項目，包括市區盤啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共提供9,154個單位，是復建居屋以來最多的一次。



當中位於啟德啟悅苑可算是今期「樓王」，提供2,046伙，實用面積介乎278至475平方呎，售價223萬元至494萬元，中高層有機會遠眺啟德郵輪碼頭的維港海景。



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今年第四季攪珠 明年首季揀樓

「居屋2023」連同「白居二」將於7月31日至8月14日接受申請，居屋申請費為270元，白居二為230元，同時申請兩者則為500元。居屋及白居二預計於今年第四季分別進行攪珠，並在2024年第一季，居屋開始選樓，及向白居二成功申請者發出批准信。

今次涵蓋6個新發展項目，合共提供9,154個單位，包括包括市區盤啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，售價介乎149萬元至494萬元。

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啟德啟悅苑提供2,046伙 有機會遠眺維港

今期「樓王」是位於啟德沐和街的啟悅苑，正興建兩幢住宅大樓，可提供2,046伙，實用面積介乎278至475平方呎，售價223萬元至494萬元。該盤位處港鐵宋皇臺站正前方，坐享屯馬線優勢，而地盤背後為預料明年落成的啟德體育園，相信中高層有機會遠眺啟德郵輪碼頭的維港海景。

居屋2023，六個新盤價單。（房委會文件）

朗天苑入場費最平 149萬至318萬元

今期入場費最便宜的單位則為元朗朗天苑，鄰近天水圍屏山，為朗邊中轉屋的重建項目，涉及3幢48至50層住宅大樓，將可提供3,080伙，是今期的「大戶」，實用面積約280至454平方呎，售價介乎149萬至318萬元。

重售50個2020及2022推售單位

另外，今次會重售因買賣協議撤銷而收回的居屋單位，包括約50個在「居屋2020」推售的馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑；及在「居屋2022」推售的東涌裕雅苑和沙田愉德苑因買賣協議撤銷而收回的單位，連同截至選樓日期開始前約兩個月確知因買賣協議撤銷而收回的該四個屋苑的單位。

房委會資助房屋小組委員會已通過恆常化出售租置計劃回收單位，並將於「居屋2023」推售新一批的租置計劃回收單位，最終出售單位數量及詳細單位名單將於選樓前三個月左右確定。

公眾可於本月24日起，到樂富房委會客戶服務中心、房委會綠置居銷售小組辦事處、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、房協轄下各出租屋邨辦事處及民政事務總署各民政諮詢中心索取紙本申請表及其它相關資料。