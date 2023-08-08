暑假港人「報復式」旅行　有市民兩個月內外遊三次　赴台灣泰國

全面通關後港人外旅次數大增，踏入疫後首個暑期旅遊旺季，由7月起至8月6日，港人經機場離境數字達116萬人次，平均每日超過3萬人次離港。有市民為了暑假期間「報復式」旅遊，專程做兼職三個月儲「銀彈」，以在兩個月內去三次旅行，分別前往台灣和泰國。



一家五口前往泰國遊8天 料花費5、6萬

機場離境大堂早上聚集多批準備出發外遊的港人。曾先生今（8日）出發前往台南旅遊十天。他預計整個旅程花費5000至6000元，並希望能抽中「台灣消費金」。他表示，上星期剛從泰國旅遊回港，本月除了到台南旅遊外，打算月底再赴泰國玩。他指，特意為了今次旅程做了三個月兼職銷售員儲錢，被問到是否認為較少人留港消費時，他稱，的確較少港人留港消費，做兼職時大部分顧客亦為旅客。

李先生一家五口將前往曼谷以及芭堤雅旅遊8天，預計花費五至六萬。他指，因很久沒有一家人去旅行，因此花費較為「鬆手」。他認為，疫後港人旅遊次數有所增加，「香港人一年都會去一至兩次旅行，所以三年無去，啫係少咗六次，點都會去多啲，或者每個地方去長少少。」

黃先生一家五口亦趁着暑假到高雄探望在當地讀書的小朋友，他指，預計全家花費約2萬元。他指，今年五月亦前往了日本，疫後旅行頻率的確比以往多，但花費上並沒有特別「鬆手」，與以往差不多。