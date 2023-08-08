高鐵靈活行｜8.14起往返西九至福田　可免費改乘同日車次最多三次

港鐵與內地早前成立小組討論高鐵地鐵化，港鐵今日（8日）最新公布，由下周一(14日)起為往返西九龍站與福田站乘客推出「靈活行即日變更車次安排」，往返該兩個車站的乘客如欲更改車次，可於原來車次開出前45分鐘至開車後一小時內直接使用「靈活行」，免費改乘同日指定車次最多三次。



港鐵指，相比現時高鐵客規下，乘客只能在截至列車開出四十五分鐘為止享有一次免費改票機會，令行程更具彈性，而已辦理「靈活行」的車票均不能退票，乘客如獲編配「無預留座位」，可能需要於指定車廂站立乘車。



原車次開出前四十五分鐘至開車後一小時可改票

港鐵指，下周一起，往返香港西九龍站與福田站的乘客可透過「靈活行」，於原來車次開出前四十五分鐘至開車後一小時內，直接使用「靈活行」免費改乘同日指定車次最多三次，改乘的車次，需要在即日三十八班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇,不包括以福田為中途站的車次。

可透過12306網站或手機應用程式直接進入「靈活行」

港鐵指，乘客可透過12306網站或手機應用程式直接進入「靈活行」改乘介面，或前往香港西九龍站B1票務大堂的自助售票機、車站票務櫃位，以及位於B3層離港大堂的「靈活行」自助機辦理手續。

至於在福田站出發的乘客，除使用12306平台外，亦可透過車站的自助售票機及票務櫃位辦理「靈活行」。

或需於指定車廂站立乘車 已辦「靈活行」車票不能退票

完成更改車次步驟後，系統會自動為乘客編配與原車次相同等級的座位或「無預留座位」，安排行程更靈活隨心，而已辦理「靈活行」的車票均不能退票。而為保障乘客在列車滿座情況下仍可改乘即日車次，「靈活行」會在覆蓋的三十八班指定車次引入「無預留座位」，乘客如獲編配「無預留座位」，可能需要於指定車廂站立乘車。