港鐵檢討｜維修缺人或輸入外勞　工會稱不可行　促改革培訓吸新血

政府獨立監督小組報告引述港鐵數據，港鐵整體維修保養人手編制短缺由2017年的6%增至去年的11.9%。立法會交通事務委員會委員張欣宇、鐵路工會聯合會主席林偉強今日（22日）在港台節目均對輸入外勞持保留意見，認為無助解決短期人手不足，其中張稱，港鐵遇突發情況，搶修個別步驟往往須十數秒內完成，容錯率低，引入外勞溝通或有障礙而衍生問題。



張欣宇（資料圖片／廖雁雄攝）

張欣宇稱前線搶修容錯率低 外勞溝通或有障礙衍生問題

對於港鐵研究輸入外勞，員張欣宇指，營運及維修等工種引入外勞見不到有可行性，例如維修工種，前線人員均以粵語溝通，往往要短時間內處理問題，「語言溝通好重要，前線人員好多突發情況須要喺十幾秒內完成」，同時工程容錯率很低，如引入外勞難確保能操本地粵語，溝通或有障礙而衍生問題。

張欣宇促改善待遇吸引新人入行

張表示，檢討報告提到要加強企業文化、延長退休等，未可根本解決人手短缺問題，「真正嘅問題係留唔住人」，舉例現時港鐵入職的車務或維修前線員工月薪約1.7萬元，與一般零售店員或相若，但港鐵職員要上早更或特夜更次、要熟悉規章規程，需承受一定壓力，認為港鐵需要「捨得」將資源用於改善員工薪金及待遇，才可吸引新人入行。

林偉強（中）（黃偉倫攝）

鐵路工會聯合會：同事薪酬福利與社會脫節

鐵路工會聯合會主席林偉強亦認為，近年來公司受離職潮以及退休潮影響流失大量人手，「每一個部門同事都有面對呢個問題，依家冇一個站嘅編制係足夠」。他又提及，港鐵職員曾經歷過兩次「凍薪」，令離職崗位的人手未能在短時間內補上，「依家薪酬福利同社會脫節，係咪真係喺市場上有足夠競爭力？」

林偉強對於輸入外勞持保留立場，他指，鐵路涉及專業知識及技術，外勞未必勝任，「我哋上錯粒螺絲都有機會會負上刑事負任，佢哋係咪同我哋一樣要負同樣負任先？」

他又指，與其輸入外勞，不如加強培訓，提高行業認受性及待遇，吸引年輕人加入。他表示，由於港鐵薪金落後市場，部份工程人員早已離職，轉到擔任其他工程工作。

陳恒鑌（陸家輝攝）

陳恒鑌：應在迫不得已才考慮輸入外勞

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則建議，港鐵公司可從兩方面著手以挽留本地人才，包括提升待遇及加強培訓，而對於輸入外勞他表示持開放態度，但他認為招聘到合資格人才有一定困難，認為港鐵應先從本地人才著手，「迫不得已」才考慮輸入外勞的做法。