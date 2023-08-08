海洋公園｜大熊貓樂樂盈盈踏入「中年」　吃消暑蛋糕慶祝18歲生日

大熊貓樂樂和盈盈不知不覺已來港16年，海洋公園今（8日）日為牠們慶祝18歲生日（相等於人類54歲），送上特製「消暑巨型冰蛋糕」送上生日驚喜，樂樂在收到蛋糕後非常興奮，急不及待享用生日大餐，並咧嘴面對鏡頭拍照。



樂樂和盈盈慶祝在港第16個生日

樂樂和盈盈為內地慶祝香港特區成立10周年所贈送的大熊貓，並在2007年4月26日從四川卧龍運抵香港。由當日起牠們便入住海洋公園，並與已逝世的大熊貓安安和佳佳為鄰，不知不覺間已陪伴港人16年。海洋公園公布，原來牠們今年已踏入18歲生日了（相等於人類54歲）。

蛋糕竹子、紫薯、胡蘿蔔及梨汁等材料製作

海洋公園物護理員今年再度聯同Häagen-Dazs團隊，為樂樂和盈盈炮製兩個獨一無二的「消暑巨型冰蛋糕」。該蛋糕以牠們最愛的竹子、紫薯、胡蘿蔔及梨汁等材料製作，並以夏日氣息的蜜桃粉橙色作為主調，再在上面插上森林綠色的「18歲」冰棒。

海洋公園提供的相片顯示，冰蛋糕製作完成後，樂樂仍然不失「童心」，對蛋糕感到非常好奇，只見牠經過一番打量及玩弄後，便急不及待享用生日大餐。牠以左掌更握著蛋糕，咧嘴面對鏡頭拍照。