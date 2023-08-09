太子半世紀新志記約滿將月底結業　食客感可惜　有市民為招牌留影

50年歷史老字號新志記海鮮飯店在業主加租及食客流失下，擬本月底（31日）結業，有食客數日前才在朋友介紹下到新志記用膳，得悉即將結業後，昨日（8日）又再到新志記捧場，提到飯店因加租而選擇結業感到十分可惜。



新志記座落在三級歷史建築，霓紅燈招牌亦吸引市民到場，有攝影發燒友就認為招牌日後有機會會被拆走而前來留影；亦有素描畫家希望可以用畫作方式，記錄其霓紅燈招牌。



食客：餸菜水準很高 因加租而結業感可惜

周女士日前在友人介紹下到新志記用膳，認為餸菜的水準很高，5分滿分會給4分，當中尤其喜愛九肚魚，「佢因為唔同出面口味，咬落去香咁。」得悉飯店即將結業後，昨日特意再到場捧場，並介紹飯店予另一朋友。她提到飯店因加租而選擇結業，對此大感可惜，「好慘啊真係，啲無良業主真係，人哋做得好生意㗎唔錯㗎。」周女士又表示在月底結業前會再來捧場。

陳女士則是在朋友介紹首次前來新志記用膳，她認為老舖因租約問題要結業十分可惜，「基本上𠵱家因為租約問題都會覺得可惜嘅，因為做得好都會有回頭客。」她又對香港愈來愈多老店結業而感到可惜，但亦指「始終都抵唔住時代嘅衝擊」。

飯店座落轉角唐樓 霓紅燈招牌吸引攝影者來作記錄

除飯店本身的餸菜外，其座落在三級歷史建築，霓紅燈招牌亦是其標誌之一，陳先生就特意前來為招牌留影，提到建築早於1932年落成，現今香港只剩下很少類似的轉角唐樓，認為隨新志記結業日後霓紅燈招牌有機會拆走，故前來為其拍照，又對愈來愈多霓紅燈招牌被拆走感到可惜，不過他亦坦言未曾光顧過新志記。

蔡先生是在Instagram上畫畫的素描畫家，但得知即將結束營業，希望可以畫作的方式記錄其霓紅燈招牌，他認為新志記的燈牌歷史悠久，「係用手寫書法寫底，再屈返燈嘅形狀出嚟，𠵱家應該會越嚟越少𠵱種傳統做法。」不過他亦表示同樣未曾光顧過新志記，指日後有機會會再試試其餸菜。

新志記老闆周先生日前表示，因為業主通知要加一倍租，不少本地客人也在假期周末上深圳消費，因此以現在的經營環境，實在無能為力。