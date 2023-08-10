威院重症冠心病治療團隊獲傑出獎　有病人兩星期完全康服出院

威爾斯親王醫院重症冠心病多元治療團隊（Heat Team， 本着「快、精、準」精神，年終無休24小時服務重症冠心病病人，曾有重症冠心病人年三十病發至康服只需兩星期，趕得切初十五回家食湯丸。團隊今年獲得醫院管理局頒發「 傑出員工及團隊獎」，以表揚醫護人員及員工的傑出成就。



威爾斯親王醫院內科及藥物治療科副顧問醫生池偉健表示，根據衞生署數字，香港患有冠心病的人數愈來愈高，不過死亡數字亦已穩定，主要業界人士努力；不過人口老化，服務需求隨之上升。



老翁年三十晚病發 診斷為嚴重冠狀動脈閉塞

威爾斯親王醫院外科顧問醫生郭慧婷引述一項真人真事，她表示有一位姓蔡長者，是典型重症冠心病例子，未發現前並沒有病徵，但實際上病情已經去到十分嚴重。她指，蔡去年年年三十晚正在煮團年飯時，突然間心口「翳住」及疼痛，太太馬上叫救護車，送至急症室時，他的心跳已停止及心臟顫動，需要電擊搶救。

郭醫生表示，當蔡伯於急症室診斷心臟病發後，即時轉介至心血管治療中心，經過心導管檢查確診為嚴重冠狀動脈閉塞。她表示，為穩定蔡的病情，心臟內科醫生先進行「通波仔」，幫他局部地打通血流，維持基本心臟功能。

威爾斯親王醫院外科顧問醫生郭慧婷表示，有一名姓蔡長者在年三十晚心臟病發，團隊在過年暽為他完成搭橋手術，令他可在元宵節（年十五）回家吃湯圓。（鄧穎欣攝）

團隊農曆新年期間商討治療方案

郭醫生又指出，由於蔡伯血管塞得太嚴重，「通波仔」不是長治久安方法，所以Heat Team於農曆新年期間商討最適合他的治療方案。她表示，Heat Team開會取得共識，均認同搭橋手術最適合蔡伯，最後交由外科團隊進行手術。由年三十晚病發至完成搭橋手術，郭醫生稱蔡「仲趕得切喺元宵（年十五）可以返屋企，食一碗最甜嘅湯圓」，其後蔡伯告訴身邊友人，兩星期已經「醫返好」，惟其他家人及朋友都不太相信。

郭醫生認為湯圓事件十分合乎Heat Team寫照，除了有內外科醫生為「丸」，並形容糖水為是整間醫院頂力合作的各個部門，包括深切治療部、護理人員、文員等，甚至病人本身亦是團隊一份子，指病人需要明白病情及選擇適合自己的治療。

威爾斯親王醫院內科及藥物治療科副顧問醫生池偉健表示，Heat Team最大優點是盡量將程序簡化、縮短治療流程。（鄧穎欣攝）

盡量將程序簡化 讓病人得到適切治療

Heat Team由2019年成立，成員超過200人，以心臟科為骨幹，並雲集不同部門的醫護人員，包括內外科醫生、營養師、物理治療師、看護等。池偉健醫生表示，團隊主要處理重症冠心病，是有別於一般冠心病。他解釋指，重症冠心病是牽涉主血管或3條血管收窄的情況，可以是突發性，如病人未有得到及時治療，可以在一年之內，好高機率出現併發症，甚至死亡。他又指，現時治療冠心病手術分別為經導管心血管手術（俗稱通波仔），以及冠狀動脈搭橋手術。

池醫生分享巡房的經歷，經常被病人問「等啲咩」、「幾時有下 一步檢查治療」。他指未成立Heat Team前，病人由確診至做手術，來來回回須經各種檢查、轉介及書信回來往，亦要轉介至心胸肺外科，又有機會再轉至心臟內科，形容病人要「 過五關斬六將」才有機會完成手術，又指整個過程都是單向性，並沒有即時互動和溝通。

至於成立Heat Team後，池醫生指，病人發現有冠心病症狀，先安排他們到心血管治療中心進行血管狀影檢查，如病人確診為冠心病重症，將會按特定指引進行相關的檢查，而Heat Team則會結集心胸肺內外科專家及醫生一同面對面商討每一個病例。他表示，Heat Team最大優點是盡量將程序簡化、縮短治療流程，以及無需靠書信來往，亦會安排病人及其家屬會見團隊的醫生聽取意見。

已服務超過500名病人 未來將在新大樓同一層工作

Heat Team成立至今已服務超過500名病人，每月最少處理約20至30名病人。池醫生表示香港冠心病患者不少， 每年都有過千名病人需要做介入治療或搭橋手術，而重症冠心病人每年超過100名。

Heat Team亦取得各方面成效，分別是病人等候超過一年治療的比例由12.2%減至7.3%；重症病人留院至手術完成完成由12日減至9日；非重症病人整體輪候手術的時間由160日減至85日。

問到未來發展，郭醫生表示，隨所有醫療體系進步，下一步要思考長遠治療計劃及復康，提及鄰近地盤為威爾斯醫院新大樓，推廣一個項目樓層的概念，形容Heat Team將成為「同屋主」，即是在同一層工作，直言「電話都唔洗打」地交流病人治療方案。