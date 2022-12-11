慎防冠心病來襲　40歲男早餐愛吃漢堡包　終血管堵塞需「通波仔」

冠心病向來是都市隱形殺手，不少患者在病發前沒有明顯病徵，甚至沒有高風險因素，只能靠恆常身體檢查才發現。不止冠心病，心血管疾病近年不斷年輕化，雖然長者患病人士仍佔多數，可是30至50歲患急性心肌梗塞的病例，也是不罕見了。

撰文：醫善同行醫學顧問、心臟專科醫生李家輝醫生



在年輕的案例中，成因包括家族性遺傳高膽固醇症、常食煙、喝酒、飲食習慣不正常等，大部份同樣於發病前沒明顯症狀。

曾有一名年約 40歲的男士，首次進行基本身體檢查時，運動心電圖結果不正常，跟進發現三條主要冠狀動脈之─的「左前降支」堵塞了 15%，隨即安排病人服用藥物治療。惟一年後，病人再次接受身體檢查，其運動心電圖結果再次顯示異常，左前降支的堵塞已增至 85%。

經了解後，病人沒有吸煙習慣，而且血壓、膽固醇等都正常，亦沒家族病史；但原來他一直以來每日早餐都是吃快餐店的漢堡包，不均衡的飲食習慣相信是導致冠心病的主要原因。

由於「左前降支」是心臟最前方的血管，亦是供血的最重要部份，因此要即時安排病人「通波仔」。透過放置塗藥支架，防止血管收窄，整個「通波仔」手術用時半小時至 45 分鐘完成。不過，術後病人仍要服藥以防止血管急性堵塞，並注意飲食；病人非常聽話，至今亦未再復發。

技術方面，近年「通波仔」技術已發展十分成熟，置入導管的位置已由大腿轉至手腕，讓出血的風險減低，且一旦出血亦容易止血。不過，血管會隨年紀漸長而逐漸鈣化，亦間接增加「通波仔」時的風險，例如容易導致血管破裂。有見及此，醫學界近年研發「血管內碎石術」，把導管放置血管內，以衝擊波將血管鈣化的位置軟化，大大減低手術風險。

當然，預防勝於治療，預防冠心病應由日常做起。除了每日 30 分鐘運動、避免吸煙外，亦要注意均衡飲食，油膩、煎炸、紅肉等食物應可免則免，肉類可選擇已去皮的雞隻、魚類等。市民亦可嘗試近年漸受歡迎的「地中海飲食」，即三餐以水果、蔬菜、堅果、豆類為主，配以適量比例的魚肉或乳製品，肉類只佔極少比例。不少研究都指出，「地中海飲食」相較傳統飲食，能大幅減少「壞膽固醇」（低密度脂蛋白）攝取，有助保持血管暢通。

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