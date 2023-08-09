澳門航線未恢復往返九龍　中港城客源大減　頂層商舖幾近清零

港澳兩地疫後通關，位於尖沙咀的中國客運碼頭（中港城）一直未恢後港澳船務，只維持往返香港至內地幾個港口的航線，以入境處剛過去的星期日（6日）數字顯示，全日出入境僅得5100多人，僅高於啟德郵輪碼頭的3600多人。

客運碼頭旅客原本是中港城重要客源，少了澳門旅客，加上港珠澳大橋吸客力強，中港城的人流大減，即使該商場位於尖沙咀，惟地點稍偏，不少店舖相繼倒閉。

記者今（9日）到中港城視察，發現商場內仍未完全復甦，四層商場中，頂層只有五間店舖營業。以前最為吸引旅客的名牌清貨特價場ISA免稅店，更遷移至地下層。有旅客直言，商場店舖不吸引，因此沒有在此消費。



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商場頂層接近全「吉」

澳門在今年1月先後恢復氹仔碼頭和外港碼頭的航線服務，通關至今原來未恢復往返本港的中國客運碼頭（中港城）航線。疫前一直為內地客購物熱點的中港減，大部分店舖相繼倒閉，一度成「死城」。

記者今日到中港城視察，發現商場內仍未完全復甦。一入門口地層大部分店舖已重新開門，各種類型店舖進駐，如米線陣、元氣壽司、東方紅藥業、屈臣氏等；一樓設離境大堂，則只有三分之一店舖營業，大部分均為食肆；設入境大堂的二樓，即中港城的頂層則只有五間商舖營業，當中包括兩間找換店。以往設於入境大堂前的ISA免稅店則遷移至LG層。

中國客運碼頭今日下午的抵港航線班次，都是內地港口，沒有澳門船隻。（鄧宇詩攝）

中國客運碼頭5000人次過境 港澳碼頭2.6萬人次

翻查入境處資料，本月6日（星期日）經中國客運碼頭過境，入境3,026人次、出境2,118人次，總數5,144人次；同日經港澳客運碼頭過境，入境13,596人次、出境12,932人次，總數26,528人次；同日經港珠澳大橋過境，入境55,704人次、出境46,023人次，總數101,727人次。

翻查澳門統計暨普查局資料，今年第一季入境澳門的旅客中，按香港的口岸計，最多是經港珠澳大橋的131萬人次、其次是氹仔碼頭的36.4萬人次，第三是外港碼頭的21.8萬人次。

內地旅客：中港城店舖不吸引

遊逛該商場的內地旅客莊小姐指，因為中港城內店舖並不吸引，因此並沒有在此消費。她建議若能增設藥妝店，如萬寧等，會吸引旅客在商場內購物。

一樓設離境大堂，則只有三分之一店舖營業，大部分均為食肆，較入位置的店舖全未有店舖進駐。（鄧宇詩攝）

沒澳門船來港成最大主因

位於地面層的健康食品店店員凌先生指，店舖於今年2月進駐，生意額比預期少三至四成，相信沒有來自澳門的旅客經中國客運碼頭到港為最大主因。他指，澳門船自疫情起已沒有經中國客運碼頭到港，隨著港珠澳大橋啟用，將來亦未必再會經中國客運碼頭到港。

他指，現時大部分旅客視中港城為交通中轉站而非購物熱點，「啲旅客落船會直接去海港城嗰邊，未必會喺中港城逗留。」他表示，商場店舖種類未能吸引旅客，大部分年輕旅客來港都想購買潮牌服飾，但商場內沒有這類型店舖，因此未能帶動人流，建議商場引進多特賣店以吸引人流。

商戶冀引入年輕潮牌店

服裝店負責人黃小姐同樣表示，沒有來自澳門的旅客經中國客運碼頭到港為人流減少的最大主因。黃小姐自今年6月進駐中流城，原本已預期到商場內人流少，「呢個場係麻麻哋」，人均在店消費數百元。她建議，商場可以辦更多活動宣傳以吸引人流。