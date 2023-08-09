啟德郵輪碼頭｜商場如死城　顧客皆職員或地盤工　店主：7-11都冇

疫後啟德郵輪碼頭再有郵輪訪港，惟交通配套不足令旅客落船後要大排長龍等候交通工具，引起旅客不滿以及各界批評。當局今（9日）起實施多項措施疏導乘客，疏導人流問題看似解決，但啟德郵輪碼頭內商場十室九空、猶如「死城」，只有數間食店營業。

有店舖負責人批評，商場指示不足，不能吸引旅客前來光顧，店舖種類選擇少連便利店都沒有，不便旅客及商場職員。



免稅店全部結業 多間店舖從未出租

記者今日視察啟德郵輪碼頭出口相連的商場，分成左右兩邊，猶如「死城」。其中一邊有三層，第一層原本有多間免稅店方便旅客，疑因疫情而全部結業，第二層現有兩間店舖正在裝修準備開業，第三層則封閉未能前往，其餘商舖位置都被木板圍封，據商場保安所指是從未出租。

另一邊的商舖主要有兩層，地面那層有一間酒樓、一間茶餐廳和一間Party Room，上述酒樓主要接團客生意，茶餐廳大部分食客為附近地盤員工人以及碼頭職員，至於Party Room則要顧客租用才會開門營業，另一層設於天台是一間親子餐廳。除此以外的舖位都是以木板圍封。商場保安指，開業至今都是得這4間商店。

商場職員批配套不足 疫後生意大跌

位於天台的親子餐廳的負責人林小姐表示，商場內指引不足，客人難以找到餐廳，曾向管理處提出張貼指示，但被拒絕。她又指，碼頭周邊配套不足問題同樣為職員帶來困擾，「連7-11都無，好多客人嚟到呢度想撳啲現金都無，好似一個山旮旯地方。」

林小姐補充，原本只有一條小巴線進出碼頭，乘客主要是地盤工人，當旅客都一同等車時，她等候小巴時間便更長。

她表示，疫情前比較多家長帶同小朋友到餐廳消閑，疫後生意就大跌六、七成，期望未來郵輪增加能吸引旅客甚至本地人到餐廳用膳。