小紅書推介中港城中銀分行爆紅　每日近百內地旅客排長龍等開門

撰文：歐陽德浩
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中港兩地恢復開關，廣受內地人歡迎的社交平台「小紅書」，儼成內地旅客來港香港遊玩的攻略天書。記者發現，中國銀行中港城分行是小紅書推介地點之一，今早（11日）未開門前已大排長龍，大部份為內地旅客。由於取籌人數眾多，營業後始抵達者需要等待至下午才可開戶。
有深圳旅客上周六因逾60多人無奈「食白果」，今早再坐高鐵來港再戰，又指香港保險的息率較內地高一半。亦有旅客解釋，在小紅書看到網民讚揚中港城分行的服務好，「所以個個都喺呢度開（戶）。」

中港城中銀分行大排長龍，有旅客早上8時前已經到達等候取籌。（張浩維攝）

清明及復活節假期後首日，位於中港城2樓的中國銀行分行，在早上9時開門前，已有約20多人在排隊等候派籌，大部份來自內地，當中有數人在早上8時前已經到達，亦有旅客拖著行李箱。有部份人在排隊期間離開，放下隨身背包放地上代表「已劃位」等候。

上周六60多人排隊食白果　今早坐高鐵來港再戰

來自深圳的孟小姐今早乘坐高鐵來港，約7時45分抵達中港城。她表示，上周六早上同樣時間來到中國銀行分行，已經有60多人等候，因此無法取得即日服務籌號。雖然擇日再戰，但她看著眼前的人龍，仍不禁感嘆：「這裡也挺多人。」

香港息率較內地高一半

她續指，兩年前曾在同一間中銀分行購買儲蓄保險，亦說香港的息率較內地高一半，因此今日特地請假來港，計劃為該份保險「加碼」過萬元。問到是否高收入人士，她則笑說「打工人」。

清明及復活節假期後首日，中港城2樓的中國銀行分行，在早上9時開門前，已有約20多人在排隊等候派籌，大部份來自內地。（張浩維攝）

小紅書讚服務好：個個都喺呢度開

來自湛江的陳先生昨日來港旅遊，今日順道購買保險後乘坐高鐵離開。他表示，在小紅書看到網民讚揚中港城分行的服務好，將視乎職員的推介再考慮是否投保：「我哋內地人話呢度好，所以個個都喺呢度開（戶）。」

開店半小時取籌　最快下午才可辦理開戶

其後接近早上9時，銀行職員提醒顧客先下載中銀的App，並逐一派發籌號及開戶資料，孟小姐則成功取得「A008」籌號，相信可在早上完成手續，接下來再到海港城購物。

記者半小時後再折返銀行，發現籌碼仍未派畢，並以顧客的身份向職員查詢，獲告知今日的排隊人數已相比往日少，若現在取籌辦理開戶手續，最快亦要等待至下午。

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內地網民因三點推介中港城分行

翻查「小紅書」可發現內地網民的攻略非常豐富，從步行路線、開戶預備的資料，以至整個行程時間表，均詳細逐一列出。若綜合中港城中銀分行的優點，他們認為該分行的開戶門檻低，例如毋須一萬元的起存金額，亦可即時取卡，地點上更鄰近高鐵站，因此獲大批內地網民讚好及留言查詢。

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