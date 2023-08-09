猴痘︱再增一宗個案　47歲男病人與早前確診個案有流行病學關連

衞生署衞生防護中心今日（9日）表示正調查一宗與早前確診個案有流行病學關連的猴痘確診個案，涉及一名過往健康良好的47歲男病人，為早前公布確診個案的密切接觸者。中心進行接觸者追蹤時，發現該名47歲病人於昨日（8日）開始出現局部皮疹和淋巴結腫大。病人現時已入住瑪麗醫院，情況穩定。連同此宗個案，香港累計有27宗個案。



香港衞生署衞生防護中心8月8日表示正調查兩宗猴痘確診個案。（Getty Images）

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗與早前確診個案有流行病學關連的猴痘確診個案，並提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。

個案涉及一名過往健康良好的47歲男病人，為早前公布確診個案的密切接觸者。中心進行接觸者追蹤時，發現該名47歲病人於昨日開始出現局部皮疹和淋巴結腫大。病人現時已入住瑪麗醫院，情況穩定。中心正就個案繼續進行流行病學調查，包括接觸者追蹤。中心會將個案通報世界衞生組織。

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

香港至今累計有27宗個案

連同此兩宗個案，香港累計有27宗個案。防護中心稱，早前已設立猴痘電話熱線（21252373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。

中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。