噪音管制修訂．實測｜深水埗叫賣聲達80分貝　商戶憂禁叫咪生意跌

環保署發表諮詢文件，建議修訂《噪音管制條例》，包括禁止店舖及商販在公眾地方使用揚聲器叫賣。



「大波波、細波波」，常去深水埗鴨寮街的人對這叫賣聲應不陌生，據現場量度，該電子用品店叫賣聲音達80分貝，與另一街邊檔叫賣聲音相約，而兩家商戶均表示擔心禁止揚聲器叫賣會影響生意，不過若然政府修例，也只能跟隨。



有市民則指，叫賣有特色，一刀切禁止亦會影響商戶生意，冀不用修例下，商戶可自律，與區內居民協調，互不影響。



鴨寮街電子用品店 一直叫賣招生意

深水埗以往屢有商店因使用揚聲器叫賣違反《噪音管制條例》被判罰款。按現有法例，任何人如違反相關規定，最高可被處罰款10,000元，屢次違規的店鋪經營者或公司董事亦須負上個人刑責。

一般而言，人們普通對話的聲量水平約65分貝（dB），汽車、貨車行駛在馬路上的聲量水平則約85至90分貝。通常音量小於50 分貝時，會讓人覺得舒適；相反處於 70 分貝的環境下，則令人覺得心情煩躁。若長期處在 85分貝以上的噪音環境下，有機會令聽力受損。

位於深水埗鴨寮街的電子用品店，多年來一直有叫賣，據現場實測，距離叫賣員約兩米，其叫賣聲加背景音樂，聲量水平達80分貝。

10年叫賣經驗店員：修例後改為純人聲叫聲

該店的店員陳先生表示，已在店內叫賣10年，認為叫賣是區內商戶特色，又即席示範該店獨有的叫賣口號：「大波波、細波波。」他稱以往該處十字路口有多家商戶叫賣，現時會叫賣的商戶已減少，聲浪也明顯比以往細。

被問到如政府落實商戶禁用揚聲器叫賣，會如何應對，陳先生稱「𠵱定呢個年代一定係跟隨政麼做法。」但他預計，不能用揚聲器叫賣，必然影響商戶生意，料屆時會改為純人聲叫賣，「咪食多粒喉糖。」

清潔用品店員憂生意跌一半

另一位在鴨寮街擺檔賣清潔用品、不願上鏡的陳先生表示，有留意政府有意修例禁商戶用揚聲器，坦言預料生意會直接受影響，料沒揚聲器叫賣的生意額會較有使用時跌至少一半。

現場測試顯示，該檔口的叫賣聲在約兩米範圍量度，達80分貝；如站在叫賣員旁，聲量則達90分貝。

陳先生指，自己從事街邊叫賣10多年，以往也很少遇到有人投訴，如被投訴也會即時減低音量。他表示，如未來只能以人聲叫賣，工作會更辛苦，但即使更賣力地以人聲叫賣，亦不代表生意會轉好。

街坊憂修例帶來限制

市民謝太則指， 以往經過電子用品店都有留意到對方叫賣，偶爾會唱歌、與路人聊天，但她不覺得聲量過大，認為如果一刀切禁止商戶使用揚聲器會影響其生意，「咁人哋都要做生意。」

一星期來深水埗兩三次的許先生也認為，完全禁止商戶使用揚聲器未必是好事，又指最理想是在不用修例的情況下，商戶自律，不影響區內居民作息。

葉女士帶同10多歲的女兒在區內逛街，她們則認為叫賣有特色，「無咗無咁熱鬧。」希望可為商戶留有空間，在不影響區內居民生活的前提下叫賣。