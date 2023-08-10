噪音管制修訂︱超市播音樂叫賣是否受規管？環保署認存灰色地帶

環境保護署正就建議修訂《噪音管制條例》作出公眾諮詢，當中擬禁止店舖於公眾地方或附近範圍使用揚聲器進行叫賣。環保署首席環境保護主任（評估及噪音）李志坤今日（10日）表示，「噪音黑點」的錄製重複播放叫賣帶來的煩擾趨嚴重，因此修例禁止用揚聲器叫賣，至於在店內播放音樂夾雜叫賣成份，他承認存有「灰色地帶」，建議市民提交意見。



環保署首席環境保護主任（評估及噪音）李志坤在商台《在晴朗的一天出發》上表示，自2017年起店舖會使用預製錄音，重複播放叫賣，其中「噪音黑點」荃灣、深水埗、元朗、旺角等，「因為店舖聚集，愈扭愈大聲，造成嚴重嘅嘈音問題」，嘈音投訴由2017年200多宗上升至2022年500多宗。

(羅資料圖片)

商場內使用揚聲器 不屬公眾地方不受管制

他認為，政府有需要禁止揚聲器叫賣帶來的煩擾，建議修訂《噪音管制條例》，店舖不可以在公眾地方或附近範圍使用揚器叫賣，包括用手機播放預製錄音，即使在店舖裏面播放，「大聲到連出面都聽到，就要受規管」，而非叫賣的廣播就不受修例規管，但如果造成滋擾有其他法例處理。

主持人舉例，某連鎖日式超市不斷播放音樂是否違規，李志坤指出，在商場內使用揚聲器，因不屬公眾地方定義，所以不受管制；至於有超市在宣傳歌曲中夾雜叫賣，他承認當中存有「灰色地帶」，暫時當作音樂，但如果含有叫賣成份，歡迎市民在公眾諮詢期提交意見，政府再作詳細定義執法條文，期望明年向立法會提交修例草案，在2025年實施。