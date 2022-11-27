香港仔魚類批發市場有批發商涉合謀定價　競委會展開調查到場搜證

競爭事務委員會今日（27日）表示，早前接獲投訴指，香港仔魚類批發市場內有批發商訂定海鮮批發價時，涉嫌合謀定價，違反《競爭條例》。競委會續指，清晨時聯同其他政府部門，到批發市場採取聯合行動，正密切跟進個案，呼籲任何漁業從業員或市民，如可就個案或有關行為提供資料，請與競委會聯絡。



競委會今天清晨，聯同警務處、漁農自然護理署、食物環境衞生署、消防處、入境處及海事處，去往香港仔魚類批發市場採取聯合行動。競委會續指，早前接獲投訴，指批發市場內，有批發商在訂定海鮮批發價時，涉嫌合謀定價，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。競委會於行動中搜集與個案相關的資料，包括以問卷方式，向逾30間魚類批發商的從業員了解情況。

競委會表示正跟進個案，過程中將與警方轄下有組織罪案及三合會調查科，及其他相關部門保持聯繫，呼籲任何漁業從業員或市民，如可就個案或有關行為提供資料，請盡快透過電話（3462 2118）、電郵（complaints@compcomm.hk）、郵遞或親臨競委會辦事處（必須預約），與競委會聯絡。該會強調，收到的所有機密資料保密，包括資料提供者的身份。

《競爭法》於2015年12月實施，以禁止妨礙競爭的行為。