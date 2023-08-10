印傭｜孫玉菡會晤印尼領事　對方指收費架構無變　仲介不代表政府

印尼政府推出印傭「零收費政策」，即僱主須承擔原本印傭自付費用，香港僱主聘印傭成本將上升。勞福局局長孫玉菡今日（10日）與署理印尼駐香港總領事Slamet Noegroho會面，對方在會上澄清，安排印傭來港工作的「收費架構並無改變」，又指印尼人力仲介公會並不代表印尼政府，故雙方政府的政策及規則維持不變。



勞福局指，孫玉菡向Slamet Noegroho表明，為維持香港與印尼長期以來友好、互惠和密切的合作關係，印尼方面不應就輸出印傭的安排作出導致增加香港僱主負擔或降低印傭來港就業機會的調整。此外，任何變動應該一視同仁，不應針對香港。

Slamet Noegroho回應指，有關印傭來港就業的事宜，應一如既往，繼續由印尼政府與香港特區政府進行商討，印尼人力仲介公會上星期向本港職業介紹所發出的訊息，並不代表印尼政府的政策，強調安排印傭來港工作的收費架構並無改變。

勞福局指，港府會繼續與印尼駐香港總領事館保持溝通和合作，保障在港印傭及其僱主的利益，維持香港作為吸引外傭來港工作的地方；港府亦會繼續積極與其他地方商討，包括孟加拉國和柬埔寨，以拓展本港外傭的來源地。

▼8月3日 印尼方在港開記者會講解印傭零收費政策▼

