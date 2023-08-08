印傭零收費｜孫玉菡見孟加拉柬埔寨總領事　探討促進兩國傭工來港

撰文：江麗盈
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印尼政府推出印傭零收費政策，香港僱主聘印傭成本將上升，勞福局局長孫玉菡早前指長遠會積極開拓更多外傭來源地。勞福局今午（8日）在社交平台專頁稱，孫玉菡今日先後與孟加拉國及柬埔寨駐香港總領事會面，並指勞工處會繼續跟進及探討可行措施，促進更多來自這兩個國家的外傭。孫玉菡在帖文重申，任何國家輸出外傭的安排如有任何變動，都不應增加香港僱主的負擔或影響外傭來港就業的機會。

勞福局今午在社交平台專頁發文，指孫玉菡今日先後與孟加拉國駐香港總領事Ms Israt ARA和柬埔寨駐香港總領事Ms PECH Puthisathbopeaneaky會面，就開拓外傭來源地交換意見，並向他們表示港府鼓勵及歡迎更多其國家的國民，來港當外傭。該文又指，勞工處會繼續跟進及探討可行措施，促進更多來自上述兩國的外傭。

孫玉菡重申任何輸出外傭安排有變都不應增加香港僱主負擔

孫玉菡在文中重申，任何國家輸出外傭的安排如有任何變動，都不應增加香港僱主的負擔或影響外傭來港就業的機會。

孫玉菡：香港是少數為外傭提供與本地勞工同等法定保障的地方

該文提到，勞工處一直與不同國家駐港總領事館保持密切聯繫，向來自不同國家的外傭提供適切協助，又指香港是世界上少數為外傭提供與本地勞工同等法定保障地方，港府訂定的標準僱傭合約為外傭提供額外福利，包括規定最低工資、免費住宿及免費醫療等。

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