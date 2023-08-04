印傭零收費｜工會指印傭遭超收中介費個案普遍　批評港府打擊不力

印尼當局擬切實落實2021年8月推出的來港印傭「零收費」安排、即「免除輸出勞工就業服務費用」規例，僱主須承擔原本印傭自付費用。香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）組織幹事An An今早（4日）於港台節目《千禧時代》質疑「零收費」對保障印傭成效，她指有關安排非近期推出，但至今卻沒有成效，聯會去年至今接獲57宗外傭被超收中介費個案，當中約9成事主為印傭，平均被超收1.9萬元，但至今僅一間相關的中介公司被「釘牌」，質疑港府打擊不力。



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香港亞洲家務工工會聯會稱「零收費」安排可減家傭負擔

An An表示歡迎印尼嚴格落實「零收費」安排，認為可減輕家傭負擔，但她懷疑安排的成效。她指，印尼政府已制定指引，香港僱主支付約1.3萬元便可聘請印傭，香港勞工處網頁亦有上載指引，惟她發現零收費安排落實後，印傭須付「招聘費」卻增加60%，平均可達1.9萬元。

工會調查揭外傭被超收中介費平均$1.9萬 逾九成涉印傭

亞洲家務工工會聯會早前公布的調查發現自2022年1月至2023年5月共處理178個勞資個案，57宗涉及超收中介費個案，外傭平均被超收約19,395元，較2021年的12,446元大增56%，事主逾九成為印傭。

An An批評，印傭零收費並非今日才實施，至今卻沒有任何成效，據工會調查發現，有57宗外傭被超收中介費個案，相關中介公司屬違法，但她指港府對非法行為打擊不力，2022年僅得一間涉事中介公司被撤銷職業介紹所牌照，擔心印傭中心沒有任何後果，將繼續濫收費用，最終成本轉嫁至印傭。

工會指新按排下印傭仍有優勢 如懂廣東話、擅照顧長者

An An又指，工會已向香港及印尼政府反映，但不見情況有改善，並認為違規罰款8,000元過低，「做返一單都賺返8000蚊。」雖然聘請印傭費用高於菲傭，但她認為印傭仍有優勢，例如懂得廣東話、擅長照顧長者等，因此不擔心香港僱主轉聘菲傭。