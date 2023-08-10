猴痘｜增一宗確診　38歲男上周因皮疹到港怡醫院求醫　未發現患病

衞生署衞生防護中心今 （10日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，個案涉及一名有長期病患的38歲男病人。他於7月31日開始出現局部皮疹，翌日到港怡醫院入院治療，其後於8月4日出院。



衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果，對猴痘病毒呈陽性，署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。



瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

上周已有皮疹 私院求診未確診已出院

衞生署衞生防護中心表示，個案涉及一名有長期病患的38歲男病人。他於7月31日開始出現局部皮疹，他於8月1日到港怡醫院求診並入院接受診治，三日後出院。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，他現時情況穩定。

中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案，有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

香港至今累積有28宗個案

連同此一宗個案，香港累計有28宗個案。防護中心稱，早前已設立猴痘電話熱線（21252373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。

香港衞生署衞生防護中心8月8日表示正調查兩宗猴痘確診個案。（Getty Images）

中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。