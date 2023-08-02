猴痘爆發5日增6宗！小心發燒皮疹8症狀　防猴痘6營養素生蠔都得？

猴痘可以如何預防？本港在7月底再新增三宗猴痘確診個案，為一星期內的第六宗。單單計算7月，香港已出現共12宗猴痘確診個案。猴痘本來主要發生在中非和西非，並於當地流行，惟自2022年5月起，世界衞生組織（世衞）接獲全球多個國家及地區的猴痘個案報告，當中亦包括香港。



猴痘1周增6宗源頭不明個案 7月共錄得12宗個案

新增的三宗源頭不明個案，涉及2名過往健康良好的25歲男性，以及1名患有長期病患的41歲男性，全部均在潛伏期內在香港有高風險接觸，因身體出現不適症狀而求醫。

衛生署暫未發現三宗新增個案有流行病學關連，他們目前仍然留院，情況穩定。據衞生防護中心早前通報，本港已累計有20宗猴痘個案，其中7月共錄得12宗個案。

猴痘疫情多國爆發 市民外遊須慎防與動物接觸

自2022年1月1日至2023年7月24日，全球最多猴痘病例的十個國家或地區包括美國、巴西 、西班牙、法國、哥倫比亞、墨西哥、秘魯、英國、德國和加拿大，涉及73,966宗病例，佔全球報告病例的83.5%。

衛生署提醒，計劃前往受影響的地區外遊的市民，外遊時應慎防與染病人士或動物接觸、徹底煮熟所有動物產品才進食。（請按下圖）

猴痘8症狀 潛伏期5至21天或出現直腸炎

猴痘的潛伏期介乎5至21天，患者會出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大、口腔潰瘍、皮疹等症狀。患者亦可能出現非典型症狀，例如有性生活的成年人可出現不明原因的生殖器、肛門或口腔病變，甚至直腸炎。如出現以上病徵，應及時求醫。

4類高危人士 衛生署呼籲盡快接種疫苗

衛生署表示，負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；有較高暴露風險的照顧動物人員；曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，均屬於高風險目標群組人士。衛生署亦強烈呼籲該等高風險人士盡快接種疫苗。

預防猴痘6種營養素

接種疫苗外，市民亦可從飲食方面著手，預防猴痘。台灣營養師呂雅珍曾在社交平台上分享預防猴痘的飲食方法，指出多吸收三種維他命、蛋白質、鋅、硒等營養素，可有效預防猴痘。

１、維他命A 鞏固皮膚和黏膜

維他命A有兩種類型：動物來源的維他命A ，與來自植物的三種類胡蘿蔔素。它能夠幫助維持黏膜、皮膚完整性，抵擋病菌入侵體內。但是因為人體無法自行合成，故必須靠食物來補充。像是紅蘿蔔、番薯、南瓜、肝臟類等食物中就有豐富的維他命A。

按下圖看有豐富維他命A的食物︰

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２、維他命C 抗氧化增免疫力

維他命C可以促進膠原蛋白合成、提升人體的保護力，幫助抗氧化、抗發炎，降低猴痘感染或發炎的風險，同時也能令體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加、抗氧化。但因為維他命C屬水溶性常常會被身體代謝，因此需要額外補充。食物像小番茄、奇異果、甜椒、柑橘類水果等，均富含維他命C。

按下圖看15種水果的維他命C含量排名（以每100克計算）：

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３、維他命D 降低身體發炎機會

維他命D助鈣質吸收、維持骨骼健康之餘，亦有助調節免疫系統、增加身體抗發炎細胞激素釋出，減少染上猴痘的風險。除了曬太陽可吸收維他命D外，牛奶、蛋黃、三文魚，還有日常常見的黑木耳，也是富含維他命D的食物。

按下圖看可以補充維他命D的食物：

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預防猴痘食物｜香港1個月增4個案！3種營養素防感染5類人士最高危

４、蛋白質 維持身體免疫力

蛋白質是構成免疫細胞的重要原料，能夠幫助維持身體免疫力。一般成人平均每日蛋白質攝取量為每公斤體重1克的蛋白質。各種肉類、魚肉、蛋、牛奶等乳製品及豆製品均富含蛋白質。

按下圖看高蛋白質蔬菜（蛋白質含量由低至高排列）：

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５、鋅 增強身體代謝能力

鋅是讓細胞、酵素正常作用的重要元素，是人體內含量第二多的微量礦物質。鋅可以促進免疫細胞發育，增強身體代謝能力。由於身體無法自行合成、也無法儲存，所以需要從生蠔、南瓜籽、牛肉等天然食物中攝取或額外補充。

按下圖看鋅含量高的8大食物：

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６、硒 幫助活化免疫系統

硒具有抗氧化、抗發炎、抗老及調節免疫力等作用，在對抗各種癌症上也有幫助。硒可以提升抗氧化酵素活性，並幫助活化免疫系統，保護細胞免受損傷。富含硒的食物包含吞拿魚、蝦、豆腐、巴西果仁、全穀及未精製雜糧等。