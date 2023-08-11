孫玉菡：香港若能解決人口老化問題　其他地方會來港「取經」

第八屆黃金時代展覽暨高峰會今日（11日）起一連三日在會展舉行，勞福局局長孫玉菡出席開幕典禮，致辭時指稱香港社福一直領先，又指面對社會高齡化，「有問題即係有挑戰，有挑戰即係要有解決方法」，相信靠大家一同組織思考，會找到解決方法，然而解決高齡化帶來的問題亦不止與香港有關，當香港解決問題後，他相信其他地方都會來香港取經。



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第八屆黃金時代展覽暨高峰會今日在會展開幕，勞福局局長孫玉菡也有出席參與開幕典禮，並在典禮開始時，牽著小童軍進場。孫玉菡致辭時表示，想及去年也有小童軍陪伴入場，惟當時仍需戴口罩，對今天能見到大家樣貌感開心。

他指，年長並不可怕，不代表沒生產，如運用好長者群體對香港有很多禆益。他續指，香港現時21%人口達65歲以上，對照顧好長者的需求大，政府所做的包括投放足夠資源、並找更多地方、及人手，當局此前在培育本地人或輸入外勞上都有相應工作。他亦指，創新科技同樣重要。

孫續稱，「社福上香港領先，夠細、夠全、多元化。」他又指，面對社會高齡化，「有問題即係有挑戰，有挑戰即係要有解決方法。」他相信靠大家一同組織思考，會找到解決方法，然而解決高齡化帶來的問題亦不止與香港有關，當香港解決問題後，他相信其他地方都會來香港取經。