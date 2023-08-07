精神健康︱孫玉菡訪啟能綜合康復服務大樓　了解服務最新情況

勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）到訪啟能綜合康復服務大樓，以了解精神健康綜合社區中心和中途宿舍服務的最新情況，並為精神復元人士、照顧者及工作人員打氣。他又期望業界和同工繼續為精神復元朋友提供創新、有質素、有溫度的服務，讓他們融入社區，發揮所長。



+ 1

孫玉菡晚上在Facebook表示，政府一向重視支援殘疾人士全面融入社會，為了加強康復服務，政府重新發展啟能庇護工場及宿舍舊址為綜合康復服務大樓以增加資助的康復服務名額。

他提到大樓自2021年擴建後，增加了住宿照顧和日間訓練等多項康復服務名額，回應社會對康復服務的殷切需求。大樓採用綜合服務模式，不但有助整合服務和方便共用支援設施，還可為殘疾人士提供一站式的日間及住宿服務，讓服務使用者得到更連貫的照顧和訓練。

恆泰坊提供一站式精神健康支援服務

啟能綜合康復服務大樓由香港心理衞生會營運的恆泰坊，為有需要的精神復元人士、懷疑有精神健康問題的人士、他們的家人及照顧者等，提供一站式由及早預防以至危機管理的社區精神健康支援服務，並定期舉辦教育活動加強社區人士對精神健康的認識，中心會轉介有需要的個案至醫管局接受臨床評估及精神科治療。

參觀中途宿舍 跨專業團隊助精神復元人士康復

另外，孫玉菡亦參觀了由浸信會愛羣社會服務處營運的旭羣樓中途宿舍，為精神復元人士提供過渡時期的住宿照顧，幫助他們提升在社區獨立生活的能力，得以重新融入社會。

他指出社署自去年5月推出為期三年的精神復元人士過渡支援服務試驗計劃，以復元為導向及醫社合作為本，計劃包括協助入住中途宿舍的精神復元人士適應新的居住環境，促進復元，計劃的跨專業團隊包括社工、職業治療師、精神科護士、朋輩支援者等，通過與醫院、中途宿舍、綜合社區中心、家人及社區緊密合作，緊密串連精神復元人士在康復路上的每個關鍵環節，從而提供適切的支援，照顧他們的康復需要。