母見8歲兒玩iPad不願穿褲　拳打兼倒吊　官稱單親非可體罰裁罪成

單親母親疑因其8歲的兒子只顧玩iPad 而不願穿褲，將兒子倒吊和旋轉逾10秒；她又曾因兒子欠交功課，用膠紙封住其雙眼和用針刺手致其流血。單親母否認虐兒受審，今（11日）在西九龍法院被裁定所有罪名成立。裁判官曾慶東認為男童沒有說謊，又指被告患有精神病，又要獨力照顧孩子，但這不代表她可以施行體罰，把案件押後至9月15日判刑，以待的感化、社服令和事主創傷報告，被告期間准續保釋。



女被告W.T.L.，今被裁定一項襲擊致兒童受到損害，及一項對所看管兒童或少年人虐等兩罪成。

女被告WTL在西九龍法院被裁定虐兒罪成。(資料圖片)

除被倒吊亦被拖鞋及衣加打

曾官裁決時指，男童X早前供稱，2022年9月18日，他因只顧著玩iPad和手機而不願穿褲子，遭被告在浴室拳打其背部，被告又用拖鞋打他大腿及用衣架打他雙腿。X之後在被告追打下跑出廳及躲到桌下，但遭被告拉出，並在客廳倒吊和旋轉逾10秒。他感到呼吸困難和暈眩，被告其後放開雙手，令他跌倒在地。後來，學校老師發現X的額頭有5毫子大小的血塊，左耳後方亦有發紅，最後由校方報警。

X欠交功課被膠紙封眼及來回客廳100次

X又透露於2021年9月至去年8月31日間某天，他因為欠交功課，遭被告用膠紙封住雙眼，再用針刺手致流血，被告之後更命令X在客廳來回行走100次。

被告患精神病兼單親

曾官指，X的證供簡單直接，在庭上會刻意澄清與本案無關的傷勢，其證供亦與醫療報告提及的多處擦傷和瘀傷脗合。被告在錄影會面中亦有作招認。法庭雖留意到被告持有殘疾人士登記證，並患有精神病，她需獨力照顧X，但不用如此體罰X，其行為明顯對X造成不必要的苦楚，因而裁定被告罪成。

案件編號：WKCC4065/2022