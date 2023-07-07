虐兒｜社署去年接1439宗新個案升5.3%　油尖旺每千人4人呈報受虐

社會福利署最新公布的保護兒童資料系統2022年統計報告顯示，去年有1,439宗虐兒新呈報個案，比2021年升5.3%。新呈報個案中，45.3%涉身體傷害或虐待，30.8%為性侵犯，19.2%為疏忽照顧，3.7%為多種虐待。



去年新登記個案中，發生最多虐兒事件的地區是觀塘區（13.3%），元朗區及油尖旺區排名第二。不過，若以每1,000名兒童虐兒發生率計算，油尖旺區發生率4.37為18區施冠，其次是觀塘區的2.29及元朗區1.94。



社會近年對虐兒問題關注加深，要求立法加強保護兒童及舉報處兒案之聲不絕。（資料圖片）

身體傷害/虐待佔最多 3.7%新個案涉多種虐待

社署公布去年保護兒童資料系統統計報告，去年新登記1,439宗虐兒個案，當中身體傷害或虐待佔最多，達45.3%；性侵犯30.8%；疏忽照顧19.2%，另有3.7%、多達53宗屬於多種虐待。

以個案數目計觀塘區最多

報告顯示，去年新登記個案中，發生最多宗數的地區為觀塘區共192宗佔13.3%，油尖旺區及元朗區同樣錄得170宗佔11.8%。

虐兒事件發生率油尖旺區最高

不過，若以區內每1,000名兒童虐兒發生事件率計算，油尖旺區比率最高，高達4.37，即每1,000名兒童有超過4名兒童受到虐待。其次則為觀塘區2.29及元朗區1.94。

63.8%個案原因與施虐者自身因素有關 包括育兒技巧不足

報告亦統計虐兒因素，包括與兒童、傷害兒童的人、環境及社會等相關因素。新登記虐兒事件中，有63.8%發生原因與傷害兒童者自身因素有關，當中主要是傷害兒童人士育兒技巧不足或缺乏為人父母技巧（47.8%）、其情緒或心理問題（33.4%）以及婚姻問題（21.7%）。

至於與兒童相關因素亦有57.8%，主要是兒童行為問題（50.5%）、特殊教育需要（27.6%）及兒童情緒或心理問題（27.2%）。另外，環境及社會因素相關主因則包括傷害兒童的人無法應付的家庭危機或壓力 、缺乏支援系統等。

新登記個案中，12至14歲兒童佔26.6%，9至11歲則佔19%。受害兒童約62%為女童，38%是男童；當中45.8%女童曾遭受性侵犯、33.3%受身體傷害或虐待；男童則有65.3%受身體傷害或虐待，23.2%被疏忽照顧。

報告亦指出，新登記受到性侵犯的兒童主要集中在12至14歲，其次是15至17歲，而被性侵犯兒童約10.2%患有精神病。而新登記兒童性侵犯施虐者中，大部份只有16歲或以下，其次是18至21歲，較多個案兒受害者為同學、朋友或朋輩關係，陌生人亦佔較多比例。