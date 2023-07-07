去年虐兒新個案增5.3%　兒童事務委員會委員籲治療、預防雙管齊下

社會福利署公布去年保護兒童資料系統統計報告，指去年有1,439宗虐兒新呈報個案，按年上升5.3%。兒童事務委員會委員吳堃廉認為，個案呈上升趨勢不理想，預期強制舉報虐兒法例實施後，舉報數字也會有增加。他形容，立法只是「治療」部份，而政府應更著重「預防」方面，例如不少家庭、尤其劏房戶等，遇到困難較少動機尋求幫助，認為社署綜合家庭服務中心可增加跨部門合作等，展開更多上門探訪的外展服務，找出隱形家庭提供協助。



社會福利署公布去年保護兒童資料系統統計報告，指去年有1,439宗虐兒新呈報個案，按年上升5.3%。（資料圖片）

吳堃廉表示，新呈報虐兒數字有上升趨勢屬不理想，相信當強制舉報虐兒實施後，相關舉報數字會繼續上升。他認為，政府立法原意正面，但需要多下功夫如何令業界、持份者或相關服務提供者放心，避免相關人士或有無妄之災，「立法時要做到有效果之餘，唔好有寒蟬效應。」

不過，他認為立法強制舉報只是「治療」部份，政府應在「預防」方面加大力度，例如在公眾教育層面著手。他又提到，一般家庭、尤其劏房戶等相對弱勢家庭較隱閉，社工、學校或未能發現有困難，他們亦較少動機主動求助，故往往未能發現問題，「接觸到時問佢點解唔求助，一來可能唔識或有好多擔心」。

兒童事務委員會委員吳堃廉。（資料圖片/陳葦慈攝）

他表示，現時綜合家庭服務中心人手雖有提供外展服務，但較多是街站及預約家訪形式，未必能察覺隱閉家庭，建議政府可推更多跨部門合作及與非政府機構合作等，透過不同服務找出困難家庭，並提供協助，避免虐兒事件發生。