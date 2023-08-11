的士業議會政總外請願促全力打擊白牌車　並介入調整的士保險費用

的士小巴總商會日前與運輸局會面，促嚴懲白牌車，更指倘運輸局拒絕或不理會商會訴求，會發動「停擺的士行動」，涉及500至1,000架的士。香港的士業議會約100人今日（11日）先到政府總部外請願，要求執法部門要全力打擊白牌車，並促請政府介入與保險業界商討，調整的士保險費用。



的士業議會：為何白牌車收200元一程無問題？

香港的士業議會主席黃卓邦指白牌車掠奪的士業很多人力資源，尤其是市民只要有普通私家車執照就可開白牌車，但的士司機必須先有私家車牌一年後再考試，形容是一場不公平的競爭，他又指在缺乏人力資源下，業界很難提升服務的質素，希望政府能夠依法辦事。

他又提到近日有報道指有的士司機非法取酬「開天價」，呼籲警方要依法處理非法行為，但同時亦希望市民思考的士司機收取200元是違法，為何白牌車收到200元就沒有問題，再次促請政府要嚴格執法。

的士車行車主協會主席袁揚威亦指白牌車違法多年仍未處理，質疑香港是否「無法可依」，指國際網約車平台來港打亂業界的營運規律，間接令到業界老人化嚴重，形容情況是「道德淪亡」。

另外，黃卓邦亦指的士業界已就安全水平作出改變，更主動聯絡保險業界，希望減少交通意外後，能在保費上有相應調整，但保費最後卻年年上升，希望政府能介入與保險業界溝通，商討一個方案將保費減低，以提供誘因讓車主積極去改善的士安全，達致良性循環。

運輸及物流局倡以「司機記名」方式進行核保

運輸及物流局回覆表示，留意到近日有的士團體對的士業的營商環境表示關注，指一直密切留意的士的營運情況，提到早前檢視了的士的整體營運及管理狀況，並建議推出引入的士車隊制度、引入的士司機違例記分制度和兩級制罰則，以及提高利用汽車作非法出租或取酬載客的罰則等一系列措施，兩項有關的條例草案已於今年7月12日提交予立法會審議。將配合有關審議工作，以期盡快落實措施，提升整體的士服務質素和形象，促進的士業長遠健康發展。

另外運輸及物流局又指一直十分關注的士業界投購保險的問題，保監局知悉現時已有保險公司採取加強風險區分措施，例如以「司機記名」的方式進行核保，為可以提供的士司機交通罪行紀錄等指定資料的投保車主／車行提供保費折扣或在申請索賠時可提供相關事故錄影副本的的士車主，提供扣減索償自付額的優惠。