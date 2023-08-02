的士業界質疑違例記分制項目太多　車隊制度欠經濟誘因促增收費

政府擬修例改善的士服務，包括引入車隊制、增設司機違例記分制等。香港的士業議會主席黃卓邦今早（2日）在電台節目中表示，業界對記分制中部分項目有質疑，促當局對症下藥，先針對濫收車資、惡意改咪錶這類情況，也希望相關規定要寫得清晰，釋除業界怕誤墮法網的憂慮。

他又指，業界普遍支持車隊制度，惟車隊的士收費與普通的士一樣，缺乏經濟誘因，以致業界現時對車隊制度的反應冷淡，建議考慮提升車隊的士收費。



政府擬引入的士記分制，記滿15分將被制牌。（資料圖片／余俊亮攝）

香港的士業議會主席黃卓邦表示，對於司機違例記分制中部分項目有質疑，指當局未有太清晰的解釋，質疑「係咪投訴數字就係集中喺呢11個項目呢？」他認為，當局應對症下藥，集中資源在先處理「罪證確鑿」的問題，如濫收車資、惡意改咪錶這類情況，「都唔係一朝一夕改變到，要集中有反應嘅地方。」

他又提到，11項中有一項是要求車內咪錶要設置在紀錄位置之上，但怎樣為之做到、怎樣為之干犯這項規定，當局未有多加說明；他又質疑，「兜路」的問題怎樣才為之「兜路」。他續稱，有業界會因而擔心自己誤墮法網，甚或會因而被記分，最後有機會失去的士駕駛執照。對於記分制，他認為重點並非內裡有多少項，而是相關規定要寫得清晰。

至於車隊制度，黃指因能提供多一種營運模式，業界普遍均支持，惟要成為車隊，需一定投資，如買新車、設立投訴機制等，在現時車隊制度下的士收費與「單頭車」一樣，對業界而言缺乏經濟誘因，以致大家對車隊制度的反應冷淡。

他認為，如果讓車隊的士起錶價錢提高，有助業界更主動改善服務質素，同時可助的士司機增加收入，吸引新血入血，而市民在乘坐的士時也多個選擇，實為三贏局面。他期望，當局可考慮容讓提高車隊的士收費，令業界服務水平有「向上轉」的契機。

張欣宇指，相關法例最大目標在於提升整體的士服務質素，而非改善經營環境，其核心應放在消費者、乘客的角度。（資料畾片／馮子健攝）

立法會交通事務委員會委員張欣宇指，相關法例最大目標在於提升整體的士服務質素，而非改善經營環境，其核心應放在消費者、乘客的角度，惟現時這些聲音較少，認為要多聚焦如何改善乘客感受。他又指，車隊制度雖然可以帶來改善，但擔心並非所有的士均會參與，有部分乘客或未受惠。

就記分制，他表明當中的項目都是法例不容許的行為，均需要經法庭定罪，並非有「新制度」。但他料提升罰則，並不足以提升的士服務，以其遭拒載的經驗，即使作為議員，也不知道可以怎樣作出投訴及提出證據。

張也提到，今年3月一名遊客坐的士從機場到北角，遭收費600元，事發至今，即使他一直幫該遊客寫信跟進，也仍未有結果，「相信都不了了之。」他坦言，針對投訴很難成立的問題，如果不討論、不解決，料記分制的成效有限。