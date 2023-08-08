的士商會要求與運輸局會面促嚴懲白牌車　否則停擺千架的士抗議

香港的士小巴商總會要求運輸及物流局盡快安排會面，商討進一步打擊「白牌車」措施，以維持的士業界營運空間、吸引的士司機入行，包括要求修例嚴懲平台非法出租或取酬載客車輛平台、簡化考牌制度、協調的士保費安排及協助業界成立總的士程式，提供網約叫車服務。商會指，若運輸局未理會訴求，會發動500至1,000架「停擺的士行動」以示無聲抗議。



▼6月26日 香港的士小巴商總會到運輸署請願▼



香港的士小巴商總會認為，政府對經營非法出租或取酬載客車輛平台一再姑息，令的士業面對百年來前所未有的禍害，的士業嚴重萎縮、生意下跌，部份司機更改投非法載客取酬。

商會又提到，目前考取的士牌照過程繁複，門檻較高，且在科技發達下試題流於落後；相反「白牌車」司機不需考試，情況欠公允。商會續稱，近日政府正收緊駕駛執照申請人或持有人體格證明要求，包括商用車司機65歲或以上須一年一檢等，令業界人手更嚴重短缺。

商會要求與運輸局會面，提出修例嚴懲平台非法出租或取酬載客車輛平台，並簡化考牌制度，例如引入全球定位系統（GPS）協助鎖定路線，以避免運輸署署長羅淑佩日前投訴「黑的兜路」問題；另要求政府協調保險費事宜，以及協助業界建立總的士程式，以提供穩定價格的網約叫車服務。

商會稱，倘運輸局拒絕或不理會商會訴求，會發動「停擺的士行動」，涉及500至1,000架的士，以作無聲抗議。