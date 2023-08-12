郵輪碼頭｜楊潤雄稱將檢視發展定位　啟德建集體運輸系統須研效益

啟德郵輪碼頭交通配套不足備受關注，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（12日）在電台節目表示，政府計劃將重新檢視郵輪碼頭發展定位，現時碼頭主要用作遊客上落船設施，只有約4%的樓面面積作爲餐飲等用途，目前7個舖位已經全數出租，但大多只會在郵輪靠岸時才營業，會研究改善有關情況。



大型郵輪海洋光譜號下周六（19日）再來港，楊潤雄稱已要求碼頭營運商與郵輪公司加強溝通，預先了解乘客在港行程，準備多個預案及足夠交通工具。對於有意見認爲當局應在啟德引入集體運輸系統，楊潤雄指長遠會作考慮，但要計算成本效益。



▼8月8日 啟德郵輪碼頭政府啟動多項交通配套首日情況▼



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郵輪碼頭交通改善措施有效

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日在電台節目表示，郵輪海洋光譜號上周五重臨本港前，當局事前已做了許多功夫，加開2條接駁巴士線，最大問題是的士數量與預計有較大出入：「我哋見到都唔開心啦，得到嘅資料比較長大約要等到45分鐘左右，係唔應該發生，因為如果旅客落嚟一日晚上要走，咁佢啲時間都係好寶貴。」

楊潤雄指，知道問題之後，政府高度介入，自周三開始，當局已加強郵輪碼頭接駁交通，加強與的士業界的聯繫亦即時決定向的士司機派發油券，吸引旅客到郵輪碼頭 ：「見到大致上都暢順，等車問題都解決咗。」

要求碼頭營運商與郵輪公司加預先了解乘客在港行程 準備多個預案

楊潤雄續指，下周六海洋光譜號將再來香港，會總結是次經驗，要求碼頭營運商與郵輪公司加強溝通，預先了解乘客在港行程，準備多個預案及足夠交通工具，又認同在乘客行程資訊及與的士業界的聯繫需要再加強。

楊潤雄又提到，政府會加強與碼頭營運商合作，要求碼頭營運商讓旅客分批下船，和及早仔細查詢旅客落船後的去向，在交通配套上亦會作出最大配合，強調雙方目標一致：「郵輪碼頭作為郵輪營運者一定要令到旅客上落安全、舒適，出到嚟都要諗辦法畀佢哋方便離開，當然政府都有責任。」

他指，過去做了很多推廣旅遊工作，但承認如果基本功夫做得不足或運作不暢順，會影響其他方面的努力，影響香港形象。他重申，政府相當重視，在事發後已高度介入：「坦白講，唔希望見到上個禮拜嘅事發生，最好就冇呢件事啦，但既然發生咗，我哋要做好個服務，做多啲預案，希望將一次問題解決，全力做推廣活動。」

楊潤雄表示，當局計劃將重新檢視郵輪碼頭發展定位郵輪碼頭主要用作遊客上落船設施，只有約4%的樓面面積作爲餐飲等用途，目前7個舖位已經全部出租，但大多只會在郵輪靠岸時才營業，需要研究改善有關情況：「現時的解決方法都是短期方案，長遠會研究最符合經濟效益及實際情況的恆常方案。」