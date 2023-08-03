郵輪旅遊｜名勝世界壹號郵輪第二位$1 香港出發遊高雄餐廳免費食

郵輪旅遊！全新郵輪「名勝世界壹號郵輪 」又有激筍優惠！香港出發高雄，3日2夜行程第二位$1，任食任玩全包宴人均都係$1,850，第三至四位仲享有3折特價！分分鐘平過淨機票價，好抵！



名勝世界壹號郵輪擁18間餐廳

全新郵輪「名勝世界壹號郵輪 Resorts World Cruise」，共13層高、排水量 75,338 噸、928 間艙房、載客量達1,856位，是現時全亞太地區航速最快的郵輪！郵輪小巧和靈活，可快速遊走多個碼頭航點，如台灣或三亞等地區，好適合喜歡快閃遊的朋友！

（圖片來源：KKday）

名勝世界壹號郵輪提供一站式多元的玩樂體驗，如共有 18 間餐廳及酒吧，當中免費餐廳麗都自助及燒烤餐廳、中菜廳「百味軒」及星夢餐廳，提供多元化的任食餐飲，照顧早午晚餐及下午茶！此外，船上娛樂活動豐富，有星座劇院的招牌現場表演，加上一系列刺激玩樂設施，如羅馬泳池、凱撒滑水梯、現場樂隊表演、VR 探索館、動感地帶(電子遊戲）等。

高雄 澎湖航線 第二位$1

現時，名勝世界壹號郵輪推出多種航線優惠，包括由香港出發，來往台灣高雄、澎湖，或三亞的快閃團！當中，最抵必然是香港出發，高雄3日2夜行程，不論預訂內側客房、海景客房或露台客房，第二位僅加$1即可任食任玩船上豪華設施，人均最平$1,850！嫌唔夠喉，還可揀香港出發，高雄、澎湖4日3晚行程，同樣地第二位$1，人均$2,550！好抵！

澎湖著名景點，七美雙心石滬。（圖片來源：KKday）

此外，名勝世界壹號郵輪三亞航線同樣有特價優惠，頭2位8折、第3、4位半價；3日2夜「三亞海上游」4人同行每晚低至 $450 位；4日3夜「三亞歡樂遊」4人同行每晚低至 $360 位！

名勝世界壹號郵輪優惠

預訂日子：即日起至8月18日23:59

參考連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/138804?cid=9429

