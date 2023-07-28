李家超邀請大馬首相安華訪港　建議與大灣區及香港合辦郵輪旅遊

特首李家超正在馬來西亞訪問，他今日（28日）接受當地傳媒聯合採訪時提到，會邀請馬來西亞首相安華訪港，又建議大馬與大灣區合作，推出跨境郵輪旅遊。



李家超又說，疫情前平均每年都會去馬來西亞自駕遊，連「停車固本」都得怎樣用。



李家超（右）在馬來西亞吉隆坡與馬來西亞首相安華（ 左）會面。（行政長官辦公室）

李家超昨日（27日）禮節性拜會馬來西亞首相安華，他接受當地傳媒聯合採訪時說，今次是第一次真正深入交流，有邀請安華訪港。他說，明白安華公務肯定繁忙，但都希望能抽出時間，「我們（港府）隨時歡迎。」

對於香港與馬來西亞各方面的合作機遇，李家超透露向安華談及旅遊文化合作，又介紹了大灣區計劃。他提出了跨境郵輪旅遊的方式，一程多站，將香港、大灣區其他城市以及馬來西亞城市連線，以吸引更多人參與。

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疫情前常去大馬自駕遊 懂得用「停車固本」

今次是李家超上任特首以來首次訪問馬來西亞，但原來在疫情前，他平均每年都會去一次大馬自駕遊。李家超表示，大馬和香港一樣是右軚車，交通標誌也很相似，所以對當地駕駛情況很熟悉，連怎樣泊車、怎樣填「停車固本」都知道。

稱很喜歡吃榴槤 期望回港前能品嘗

李家超今早到了一個美食中心吃早餐，他表示環境和成長的屋邨相似，有一種親切感，又讚海南茶很特別、絲滑。他又說很喜歡吃榴槤，但今次行程暫時仍未吃到，期望明天（29日）離開馬來西亞前有機會品嘗。