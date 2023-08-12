非洲裔青年為成編劇鑽研《金枝慾孽》　棟篤笑說黑色電影必然主角

今年26歲的梅愷睿有一個很多筆劃的中文姓名，不過他的父親來自非洲中西部，母親才是香港人，但這一位「非中混血兒」，因為在此土生土長，能說一口流利粵語，日常問題不大。他主修電影編劇課程，主要受無綫電視電視劇《天與地》啟發，為豐富對「劇種」認識，這位混血兒也鑽研宮鬥劇《金枝慾孽》。



梅愷睿現時不時在酒吧表演廣東話棟篤笑，他今在香港電台活動上，即場表演棟篤笑：「（導演）杜琪峰想拍黑色電影，就要搵我同劉青雲拍《暗戰》」。



香港土生土長的「非中混血兒」梅愷睿今年26歲，他能說一口流利粵語，即場表演廣東話棟篤笑。（廖雁雄攝）

香港電台透過「社區參與廣播服務」（Community Involvement Broadcasting Service, CIBS）讓小數族裔參與電台節目製作，分享多元文化。港台趁今日（12日）為國際青年日，舉辦「CIBS e.m.y. 廣播青年迎新日」，讓更多人認識少數族裔的香港故事。梅愷睿為港台邀請出席分享的四位不同族裔和文化背景的青年，他們成為「CIBS e.m.y.廣播青年」，讓更多人認識少數族裔的香港故事，同時將CIBS這個可供他們製作自家語言電台節目的平台推而廣之。

梅愷睿(左)8月12日出席香港電台「CIBS e.m.y.廣播青年迎新日」活動，展示他的棟篤笑才華。（廖雁雄攝）

受《天與地》啟發修讀電影製作

梅愷睿膚色較黑，但因為能說一口流利粵語，日常生活沒有大問題。他就讀高級文憑時修讀創意電影製作，主修編劇。他想讀電影製作是因為以前看無綫電視電視劇《天與地》，發現「原來一個故仔唔止係故仔，可以講埋另外一啲嘢。」其後，更翻看無綫電視清朝宮鬥劇《金枝慾孽》、民初恩仇劇集《火舞黃沙》 等作品。

梅愷睿說，最近重新上映的《無人駕駛》亦令他留下很深印象 ，「以前喺屯門大，電影入面2000年初頭舊屯門個境同我印象好似。」

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參與舞台劇壯大個膽 萌生做棟篤笑

梅愷睿上年有幸參與舞台劇，認識到不同性格的朋友，擴闊了膽量，萌生了做棟篤笑的想法。「好老實你拍電影，個成本、資金（好高），但係都想有搵方法做創作、曝光、講故仔咪做stand up。」

問及未來會否想拍電影時，他說：「好睇機遇，stand up好老實，有機會就去㗎啦，有open mic咪去，有機會就做。」

▼8月12日 香港電台推動支持少數族裔活動▼

