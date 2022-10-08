非裔前港腳任教練　留港組織少數族裔足球隊：這是他們也是我的家

「前鋒天天搬貨八公噸，賺錢返老家喀麥隆……」本地樂隊Rubberband的歌曲《細街盃》，唱的是香港少數族裔在街上踢足球的生活畫面；這天在西環一個臨海足球場內，上演了一幕年青版。



「Unison F.C.」足球隊的隊員是一班少數族裔小學生，隊中聚集了來自埃及、巴基斯坦、印度等的小孩，他們每個周六都會來到球場，接受包括來自非洲、前港腳「亞古獸」的教練指導。有家長坦言，子女在疫情下體重增加了8公斤，認為足球班對他們好處很多，「有教練指導真的分別很大……希望繼續下去，香港可能會多一個來自少數族裔群體的足球員。」



攝影：梁鵬威



十多名少數族裔小朋友無懼「過雲雨」，在西寧街足球場內進行足球訓練。（梁鵬威攝）

少數族裔基層難以負擔足球訓練班費用

走入位處堅尼地城海邊的西寧街足球場，入夜後微風吹起，十多名約7至11歲、有着不同膚色的小朋友穿起運動裝，無懼間中灑下「過雲雨」，在球場上繞着雪糕筒進行足球訓練。來自孟加拉的Nusrat和來自巴基斯坦的Isha看着兒女在場上奔跑，她們說，疫情持續多時，小朋友難得有機會可以出外做運動。

Nusrat指，過往也有嘗試替小孩報名參加學校的足球班，但其收費高貴，大部分少數族裔基層難以負擔，「每堂課要付約100元。」很多時興趣班都用廣東話教授，語言障礙是問題；同時「一位難求」，並非人人都有機會參與。

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無論我把他的名字放在足球班，或者游泳班，往往老師都會告訴我們：不好意思，抽籤沒抽中你們……名額有限，我們不是想參加就能參加。 少數族裔母親Nusrat

疫下長困家中 加劇兒童肥胖問題

她又說，疫情下兒子因長時間坐在家中玩電子產品，長胖了8公斤之餘，視力問題也變得嚴重，「我認為真的很大問題，所有小孩都必須走出家門，拾回他們在疫情前會玩的活動！」

Isha一家在8年前來港生活，她表示，有些父母在疫情時帶子女搬了回家鄉，小朋友因此可走出外面、有較多空間玩樂，但自己3年內沒有出國，「（自己子女）健康、溝通能力都大幅下降。」Isha又指，過往一班在中西居居住的少數族裔兒童也會聚在一起踢球，如今有教練指導，並要跟隨時間表練習，讓小朋友變得更有責任心。

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完成這10節訓練後，他們有機會和其他球隊進行比賽，令他們有個目標……我們做家長的對此很正面，他們繼續練習，說不定會為香港帶來一個本土少數族裔足球員。 少數族裔母親Isha

融樂會社區計劃組織少數族裔踢波

負責統籌和管理這隊足球隊的，也是一班少數族裔和本地中學生。尼泊爾裔女生Kritika、來自印度的Ezekiel和Bhadra，以及本地女生Anya，早前參加了香港融樂會的社區計劃，想到用足球來連結少數族裔社群，他們會在旁觀看訓練情況，幫忙向家長收取每節20元的費用，也要負責聯絡、場地管理等工作。自9歲開始踢足球、現為區隊成員的Ezekiel指，足球讓他有機會認識很多不同人，也成就了生命中很多美好的故事，「足球是一種美麗、能把所有人聚在一起的運動。」

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喀麥隆前港腳因足球定居香港 培養新一代足球員

喀麥隆裔前香港代表足球員、被球迷稱作「亞古獸」的亞古沙（Akosah）和主教練Tita則指，今次有機會為年青一輩進行訓練，計劃很有意義，「可以認識年輕人真是很好，特別是少數族裔， 因為他們的聲音較少，也較少人看到。」

二人早年因足球運動來到香港，退下火線之後，近年成立了名為「Africa United」的足球隊，讓非洲難民都有機會享受足球樂趣；今次他們也以比慣常收入低最少一半的收費，向少數族裔兒童傳授足球技巧，「可收到多少錢不是一個問題……我們本身來到這裏，也屬於少數族裔社群，我們要向年輕一代表示支持，讓他們感到，這裏就是他們的家。我們『掛靴』後，也希望能傳承，讓下一代的人也熱愛足球。」