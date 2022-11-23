欖球課程助少數族裔學粵語　同樂日與本地球會齊訓練

運動可以打破不同的隔閡，2022年夏天非政府組織舉辦「香港賽馬會 - 欖球齊起動計畫 - 一欖雄心」。一班少數族裔學生會在11月20、28日「欖球同樂日」，與大坑東獅子欖球會一起進行訓練，完成欖球挑戰，作為課程的總結。



課程為少數族裔學生提供學習欖球的機會，也讓他們從中學習粵語。（公關提供）

對於香港少數族裔學生而言，要學習廣東話作為第二語言，甚至融入社區都有一定難度，香港欖球總會社區基金聯同非政府組織Integrated Brilliant Education Limited （IBEL），開展為期6星期的訓練計劃，為學生提供學習欖球的機會，也讓他們從中學習粵語。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

4-12歲的學生感受欖球的力量。（公關提供）

11月20、28日「欖球同樂日 」作為課程的總結，學生被邀請與地區欖球球會大坑東獅子欖球會一起訓練，約有130名、4至12歲學生參加，用欖球拉近本地及少數族裔學生的距離。

學生Gurung Yeshi表示，課程讓她學會嘗試用廣東話和朋友溝通，參加完欖球訓練後懂得更主動幫助別人。