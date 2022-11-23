欖球課程助少數族裔學粵語 同樂日與本地球會齊訓練
撰文：張倩儀
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運動可以打破不同的隔閡，2022年夏天非政府組織舉辦「香港賽馬會 - 欖球齊起動計畫 - 一欖雄心」。一班少數族裔學生會在11月20、28日「欖球同樂日」，與大坑東獅子欖球會一起進行訓練，完成欖球挑戰，作為課程的總結。
對於香港少數族裔學生而言，要學習廣東話作為第二語言，甚至融入社區都有一定難度，香港欖球總會社區基金聯同非政府組織Integrated Brilliant Education Limited （IBEL），開展為期6星期的訓練計劃，為學生提供學習欖球的機會，也讓他們從中學習粵語。
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11月20、28日「欖球同樂日 」作為課程的總結，學生被邀請與地區欖球球會大坑東獅子欖球會一起訓練，約有130名、4至12歲學生參加，用欖球拉近本地及少數族裔學生的距離。
學生Gurung Yeshi表示，課程讓她學會嘗試用廣東話和朋友溝通，參加完欖球訓練後懂得更主動幫助別人。
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