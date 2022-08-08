少數族裔人士參加家居維修班　義務助長者維修　推動社會共融

歧視無處不在，香港作為鼓吹多元化城巿，不同社會持份者致力推動共融，有非政府機構為少數族裔居港青年提供培訓的工作坊，包括鼓勵他們與本地青年一同參加家居維修訓練班，並義務幫助獨居老人維修家居，以消除本地人對少數族裔的偏見，機構同時透過上述計劃與超過50間本地機構簽署《融入約章》，承諾在招聘、僱用的過程中對任何種族一視同仁，創造公平友善的職場環境，為他們提供可發展工作機會。



半島青年商會社會發展組今年以社會共融為主題，舉辦名為《融入你心》工作計劃，重點關注在香港生活的少數族裔人士。(受訪者提供圖片)

少數族裔人士昔日與本地人有語言隔閡：好開心識到朋友

半島青年商會社會發展組今年以社會共融為主題，舉辦名為《融入你心》工作計劃，重點關注在香港生活的少數族裔人士，以消除歧視、提升少數族裔人士技能，同時提升少數族裔在社會大眾心目中的正面形象為目標。計劃通過一系列工作坊，包括家居維修訓練班、家居維修義工服務日、訪問不同階層少數族裔人士及舉辦《融入約章》等一連串活動，為少數族裔學員提供資訊共享平台。

少數族裔學員Singh表示，樂見在是次工作計劃認識很多好朋友，尤其以往踏入社會工作時，因與同事語言無法溝通，往往寸步難行，認為最重要是勇敢踏出第一步。

家居維修義工訓練班的本地學員亦有在場分享經驗，他們一致認為從義工服務當中除了發揮助人自助的精神，亦感受到少數族裔人士與本地人一樣，有熱誠去為社會服務。

230個機構簽署共融僱主約章 增加就業機會

平等機會委員會主席朱敏健表示，平等機會委員會最主要的一條條例是為少數族裔人士爭取更好的教育及就業配套，不過他認為語言是一個很大的問題，需要提高他們的中文能力，才有機會獲得更多工作機會。

鑑於少數族裔人士的平均收入相比起香港本地人士相對較低，平機會委員會研究不同的途徑以改善這個問題，當中強烈建議教育推行小一至小六的少數族裔人士完整整套中文學習課程，教育局初步已接納，目前需要時間執行。

至於就業方面，本港由2018年起推行種族多元共融僱主約章政策，至今大約3年半的時間，現時已有230個機構簽署約章，為少數族裔人士增加就業機會。