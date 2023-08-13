搶人才｜陳家強指香港生活多元吸引投資　引述朋友：新加坡好悶

本港經濟正從疫情中復蘇，財經事務及庫務局前局長、科大商學院兼任教授陳家強今日（13日）在電台節目指出，本港旅遊業恢復未如預期，受中美角力下香港形象受損，令海外旅客減少，他建議港府向內地及海外旅客加強宣傳，讓旅客「重新認識香港」。



在科大任教多年，陳家強有感本港「大學生都唔夠」，認為可以吸納東南亞學生，在搶人才方面，他強調「人才緊要過錢財」，又引述身邊好友指，「新加坡真係好悶」，相信香港多元化的生活文化，可以匯聚各地人才。



財經事務及庫務局前局長、科大商學院兼任教授陳家強。（資料圖片）

陳家強在商台《政好星期天》上表示，本港第二季經濟增長較預期差，與美國加息，及俄烏戰事有關，全球貿易增長及消費需求呈下跌趨勢，影響香港經濟復蘇。他認為隨着美國利率未來將見頂，相信本港經濟在下半年的增長會較理想。

陳家強指出，在中美角力下，本港形象受損，海外訪港旅客減少，旅客量仍未如預期。（資料圖片/廖雁雄攝）

中美角力影響港形象 旅遊業復甦未如預期

本港旅遊業方面，陳家強指出，在中美角力下，本港形象受損，海外訪港旅客減少，旅客量仍未如預期，建議政府加強推廣，不只在於內地旅客，亦要針對長途商務旅客，例如舉辦大型會議及展覽，展示香港活力，讓旅客重新認識香港。

美國早簽署行政命令，限制美資對華的高科技投資，陳家強分析，無可避免對本港經濟造成影響，因此香港未來十年需要重定發展位置，不能夠再依賴過去的模式，他認為有需要拓展其他地區的資金，令香港「有錢賺」，以協助內地優質公司來港上市，並引進東南亞資金。

新加坡。（資料圖片）

指本港大學生不足 倡引入東南亞生

港府正積極搶人才，陳家強有感本港「大學生都唔夠」，建議可以增撥資源，吸引東南亞學生來港升學，以建立與香港的感情根基，同時亦要吸引歐美國家人才及企業，例如推動「工作假期」。

外界不時將香港與新加坡比較，陳家強指出「人才緊要過錢財」，人才會是兵家必爭之地。他又引述身邊朋友說：「有啲朋友成日話『新加坡真係好悶』。」他相信香港生活多元化，有條件吸引人才來港投資及居住，「有時唔係淨係講賺錢」。