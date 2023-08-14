回鄉證｜工聯會稱百萬人過期未換證　今安排逾200長者辦證助返鄉

國家移民管理局今年5月宣布，延長《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）有效期，將2020年1月1日至2023年12月30日到期的回鄉證，一律延長至今年12月31日。工聯會立法會議員黃國今日（14日）表示，據悉上半年有65萬人成功換領回鄉證，但仍有過100萬人逾期未換領，呼籲市民不要限期前「臨急抱佛腳」。



為協助市民續領或申辦回鄉證，工聯會今日於中旅社旺角證件服務中心提供特別服務，包括幫助長者網上預約、填表及安排旅遊巴接送200多人到中心。有長者指，不懂得使用電腦以及網上預約系統，直言政府幫助「直頭唔夠啦」。



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工聯會助逾250名市民換證

工聯會今日安排旅遊巴接送250至300名市民換證，大部份為長者。中心亦劃5個櫃位專為他們服務，工聯會事前已協助長者預先填好資料，並安排約20名義工在場協助他們影印身份證及拍攝證件相。

有長者指政府幫助不足 稱不懂使用網上系統

葉太陪同現年96歲丈夫葉生經工聯會換領回鄉證，葉太表示丈夫的回鄉證過期三年都未能夠成功換領，指不懂得使用電腦及網上預約，又稱「唔識，我哋乜都唔識」，亦曾經詢問過身邊的人幫忙，均同樣表示「冇得約喎，都唔知道喺邊度約」，又指全靠工聯會服務周到幫忙成功換領。葉太另表示，丈夫自2018年起未曾往內地，其心願是想回鄉探親，故得知工聯會舉辦換領活動就馬上報名，直言政府幫助「直頭唔夠啦」。

洪婆婆原先已自行網上預約辦理回鄉證，後來得知工聯會舉辦今日的活動，其後取消預約，稱「寧願跟工聯會嚟」。她續指，預約換領回鄉證十分困難，已等了三個月才能有期。

洪婆婆原先已自行網上預約月衫辦理回鄉證，後來得知工聯會舉辦今日的活動，其後取消預約，再透過工聯會到場辦理，稱「寧願跟工聯會嚟」。（盧翊銘攝）

黃國稱上半年65萬人換證

黃國表示，雖然各界成功爭取寬限使用回鄉證至年底，但據了解上半年只有65萬市民成功換證，仍有超過100萬市民逾期未換領，故此工聯會特意舉辦協助市民換證活動。他提及通關的初期，大批市民因證件到期，需要長時間輪候才成功換證，不過現時毋須等候，可即時辦理換證手續，希望在延長回鄉證的限期內，盡量希望協助市民於寬裕時間換領。

另一方面收到不少市民查詢及表示需要協助，而工聯會的議員辦事處及服務處積極協助市民換領回鄉證。他又指，香港不少獨居長者及雙老不懂得使用網上系統，主要協助這些老人家預約、填表及安排交通。

黃國（左一）指，據了解上半年只有65萬市民成功換證，仍有超過100萬市民逾期未換領，故此工聯會特意舉辦協助市民換證活動。（盧翊銘攝）

呼籲市民及時換證

被問到中旅社預約辦理回鄉證的缺席率高達兩成，黃國回應指現時仍有超過100萬市民逾期未辦理換領，如市民未把握延期機會及充分利用新增名額，是屬浪費資源。他亦呼籲市民不要「臨急抱佛腳」，避免限期前一個月出現「大排長龍」情況，未來會繼續協助有需要及有困難的市民，尤其是獨居長者及雙老。