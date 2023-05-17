換回鄉證︱實測深圳換證7個工作日取得新證　較香港排期快近4個月

更換回鄉證的預約名額長期爆滿，內地當局准2020年起過期的持證人，由5月8日(上周一)起延長有效期至今年底，並且可在內地縣級以上公安機關辦證。



《香港01》記者上周一實測以過期回鄉證回深圳辦理更換回鄉證手續，並於七個工作天、即今日（17日）再到羅湖區行政服務大廳領取新證。領證過程不需再拎取籌號排隊，直接到窗口向職員領取即可，不需5分鐘即成功取得新證。



取證直接到指定窗口 證件與香港辦理一樣

更換回鄉證的預約名額長期爆滿，記者上周一（8日）實測以過期回鄉證回深圳，並經羅湖區行政服務大廳申請換發回鄉證，填妥資料後當時職員指只要在當日完成繳交費用，7個工作天後、即今日（17日）可再到行政服務大廳取證。

記者今日下午到行政服務大廳領取回鄉證，櫃台職員指取證並不需再取籌號等候，直接到專門辦理回鄉證申請的9號窗口即可取證，整個流程不需5分鐘。

新的回鄉證亦與香港所申請的沒有分別，同樣是由中華人民共和國出入境管理局所簽發，記者返回香港時亦是用新的回鄉證過關，過程暢順沒有遇到障礙。

今預約本港換證排期最快9月4日才有名額

相較在香港換領回鄉證，根據中國旅行社的辦理證件預約情況，最快亦要9月4日才有預約名額，即回內地換領回鄉證比起在香港換領快近4個月。而價錢方面，在香港換回鄉證12個工作天取證的費用為390元，而內地換證7個工作天取證收350人民幣，折算港幣約400元，兩者價錢相差不遠，但可快5個工作天取證。