半世紀「新志記」將結業　捱過疫情不敵加租　老闆：港人上晒大陸

本港走出疫情，踏上復常之路，在港人熱熱鬧鬧北上消費同時，位於太子運動場道轉角的戰前唐樓，歷經半世紀的老字號「新志記海鮮飯店」，卻黯然宣布月底結業。



捱過慘淡的三年疫情，在漸露曙光之際，「新志記」卻不敵加租，加上港人消費模式轉變，流失本地客夾擊下，周老闆接受《香港01》訪問時無奈慨嘆，「本地食客走上大陸」，業主加租超過一倍，無奈表示：「做唔到都無辨法，都要收檔㗎啦。」



50年歷史老字號新志記海鮮飯店料8月31日結業，周老闆表示結業主因是業主加租，直指「加咗一倍有多」，又稱通關後未有助生意，反指「嗰啲人（本地人）走上大陸囉」。（馬楚烽攝）

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50年歷史老字號「新志記」早前公布結業，消息一出，記者至少三次到訪，希望老闆分享點滴，過往周老闆都撥手推搪，有一次他向記者說：「起碼等我收工凌晨三、四點喎，唉，都係唔好喇」。

周日晚座無虛席 店內傳出陣陣炒餸香味

記者昨日（13日）第三次到訪，終於打動周老闆受訪，臨近下午5時半，便看見周老闆如常穿上純白色工作服，拖着銀色的手推車，手持數個紅白膠袋走向舖頭，裏面均放滿海鮮及蔬菜等食材。周老闆一到舖後，已馬上着手處理食材，直至6時許，飯店內已座無虛席，店外的霓虹招牌亮起，不時傳出陣陣炒餸香味。

疫情三年，不少老舖都相繼結業，周老闆咬緊牙關，「疫情時都係咁挨過，日日都係咁做」，他帶着「新志記」走過疫情，與香港一齊走上「復常」的直路，可惜，復常步伐未夠一年，「新志記」無法走出陰霾，黯然宣布退下舞台。

嘆加租一倍有多 「做唔到都無辨法都要收檔！」

周老闆呼出一嘆氣，表示結業主因是業主加租，直指「加咗一倍有多」，無奈指政府沒有政策規管租金，「加幾多（租金）無話規定」，即使中港通關，亦未有助增加生意，反指「嗰啲人（本地人）走上大陸囉」。他又表示，自己「落手落腳做」已做了20至30年，感嘆「做唔到都無辨法，都要收檔㗎啦」。

食客一月去7次內地 「香港無得食無得玩」

距離「新志記」結業剩餘半個月，連日來不少市民特意前來光顧，即使未有光顧的市民都紛紛停下拍照留念。

首次到「新志記」的劉生表示，得知這裏是「食好嘢」，向來生意都很好，一般熟客為多，但指事先未知即將結業。提到通關令本地人北上玩樂，劉生直指自己都在內地消費，平均一個月去7次內地，主要北上揼骨及食飯，又稱「香港無得食無得玩」。

不過，他認為香港人北上消費「直情影響晒（本地本各行各業生意）」，又指香港無法搞夜市，直言「同大陸係無得比，無咁多嘢食呀香港」，並且香港不如內地交通「開得夜」。

對港府搞夜市不樂觀 照搬台灣模式未必有幫助

已多次幫襯「新志記」的食客歐生表示，鹽水瀨尿蝦極為美味，即使內地通關亦堅持支持老店。對於財政司司長陳茂波明言要搞旺香港夜市，歐生表示剛去完台灣，有感當地夜市太熱，如果照搬落香港，「太熱起上嚟都唔好玩」，估計未必對飲食業有幫助。