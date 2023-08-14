通關｜零售業租金指數創16個月新高　飲食業嘆商場加租開天殺價

香港與內地通關後社會各方面大多「復常」，包括業主加租。按照差餉物業估價署的物業市場統計資料，本港私人零售業樓宇租金指數於6月時達172.0，恢復至第五波疫情時初期，創16個月新高。



然而相比第五波時市民「焗住」留港消費，開關後每日二三十萬港人外遊或北上，但來港的內地及外地遊客人次，卻不及離港港人人數，7月至本月中「逆差」有187萬人次。近期不少店舖因租金上漲而結業，有飲食業界指出現時市道疲弱，但在續租時業主通常仍然提出加租，尤其是商場會更為進取，通常都難以負擔；而小業主則會「易啲溝通」，亦不敢大幅加租，因為擔心租戶未能負擔選擇搬走，業主找到新租戶租金甚至會更低。



▼1月25日 廣東道名店外不見排隊人龍▼



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零售業樓宇租金指數較去年低位回升4.3%

香港零售管理協會5月初時，顯示接近6成半受訪會員公司反映業主已加租或已提出加租意向，加幅由5%至三成不等 ；接近3成業主表示，待遊客增加後亦會調高租金水平。太子歷經半世紀的老字號「新志記海鮮飯店」，捱過慘淡的三年疫情，在漸露曙光之際，卻不敵加租，加上港人消費模式轉變，流失本地客夾擊下，黯然宣布月底結業。

按照差餉物業估價署的物業市場統計資料，本港私人零售業樓宇租金水平恢復至第五波疫情前水平，6月的租金指數達172.0，高於去年1月時第五波新冠病毒爆發初期，貼近去年2月時的172.1，為16個月新高，比去年8月指數低位164.9，高出7.1或4.3%，並且呈持續上任趨勢。

黃傑龍：業主開口話加三成，都係常見

香港餐飲業商會「稻苗學會」主席黃傑龍指現時飲食業屆市道疲弱，但在續租時業主通常仍然會要求加租，尤其是商場會更為進取，形容加幅是「開天殺價」，業界通常都難以負擔，「業主開口話加三成，都係常見。」

黃傑龍又提到街舖續租時被業主要求加租的情況亦十分常見，不過小業主則會「易啲溝通」，亦不敢大幅加租，因為擔心租戶未能負擔選擇搬走，業主找到新租戶租金甚至會更低。

黃傑龍指現時飲食業屆市道疲弱，但在續租時業主通常仍然會要求加租，尤其是商場會更為進取，形容加幅是「開天殺價」。（資料圖片）

美聯：尖沙咀等核心地段租金更有上升的空間

美聯旺舖高級區域營業董事張殷焌指，現階段租金再次回落的機會甚低，特別是尖沙咀等核心地段更有上升的空間，尤其是至今的租金只恢復至疫情前七成左右，仍未回復至疫情前水平，甚至加租幅度可高達五成，「見到頂手係多咗，旅遊區入面頂手都好快消化到。」

核心區域外的租金則不會有太大的加幅，張殷焌預料加幅大多維持在一成之內，亦有機會會維持現有租金續租，他指出不少業主在租約完結後都不敢進行大幅加租。他又對經濟復蘇感到樂觀，指即使內地客有窮遊的現象，但亦依然有消費力高的遊客到港；而港人外遊的問題上，他認為在通關後港人報復式外遊，預料在暑假過後情況會有所好轉。

▼1月24日 年初三尖沙咀廣東道市況▼

