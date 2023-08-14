7月至8月中逾720萬人次港人北上　比南下內地及其他旅客多187萬

香港與內地通關後經濟不似預期，不夜城變無夜城，港府近日明言要搞旺「夜市」。適逢暑假，港人北上旅遊的熱潮持續不斷，根據入境處數字顯示，今年7月至8月中旬，合共有超過720萬人次的香港居民北上珠深及鄰近地區，而南下來港內地旅客及其他旅客則只有533萬人次，即港人北上數字超出來港旅客，出現187萬人次差距。



7月「逆差」已達147萬人次 8月首半月縮窄差距

根據入境處數字，今年7月香港居民出境數字，剔除機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳碼頭口岸，有495萬人次經各內地管制站出境；同期南下來港的內地訪客只有297萬人次，計及其他訪客合共約348萬人次，與北上港人人潮相差逾147萬人次之多。

接近暑假尾聲，今年8月1日至直至昨日（13日），已有225萬人次的香港居民北上，南下來港的內地訪客有159萬人次，而其他訪客則有276萬人次，合共近185萬人次，與北上人潮相差逾40萬人次。

綜合7月及8月份13天日子的統計數據，合共有超過720萬人次的香港居民北上，而南下來港內地旅客及其他旅客則共有533萬人次，較北上人潮少了187萬人次。

+ 1

「外流」打擊 去年或多達6.8萬人移民離港

港人北上消費已成模式，留港消費港人亦有所減少。與此同時，本港移民潮未見停止，《香港01》早前報道，政府最新「香港居民移居外地的估算數字」顯示，2022年錄得10,300宗「無犯罪紀錄證明書」（俗稱「良民證」）申請，主要作移民用途，仍未回落至2019年前數字。加上英國內政部早前公布，去年有57,800份BNO「5+1」申請，由此推算，本港去年有約68,100宗移民申請。