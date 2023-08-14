猴痘｜33歲長期病患男子確診　曾有高風險接觸　本港已累計29宗

衞生署衞生防護中心今日（14日）公布一宗新增猴痘個案，涉及一名有長期病患的33歲男病人，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，但暫未發現與其他確診個案有流行病學關連。據了解，患者是香港人，未有打針紀錄，潛伏期間無外遊紀錄。連同今日新增，目前香港共錄得29宗猴痘個案。



香港衞生署衞生防護中心8月8日表示正調查兩宗猴痘確診個案。（Getty Images）

衞生署衞生防護中心表示，個案涉及一名有長期病患的33歲男病人，他於8月7日開始發燒，並於8月10日出現皮疹。患者8月13日到廣華醫院求診，同日入院，現時情況穩定。

初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並會將個案通報世界衞生組織。

廣華醫院。（資料圖片/余俊亮攝）

中心表示，早前已設立猴痘電話熱線2125 2373，逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。

中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。中心提醒市民，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。