醫療事故｜荃灣港安醫院31歲孕婦剖腹產後出血亡　衞生署：正調查

據了解，一名31歲孕婦，7月5日在荃灣港安醫院剖腹生產後出血過多，至翌日早上死亡。衞生署回覆確認事件，指已收到私家醫院呈報，署方當時已即時展開調查，並要求醫院在四星期內提交調查報告，並指現已收到醫院提交的調查報告，仍在調查及跟進。



《香港01》正向荃灣港安醫院查詢。



一名31歲孕婦，上月5日在荃灣港安醫院剖腹產後出血過多，至7月6日早上死亡。（資料圖片）

《香港01》獲悉，一名孕婦在7月5日於荃灣港安醫院分娩，因順產不成功，後來改為剖腹產。該名孕婦於當晚約9時誕下孩子後，卻出血過多，至7月6日凌晨時分出現休克，有指當時未能即時進行止血手術，孕婦延至同日早上離世。

衞生署回覆確認，在7月6日收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名31歲孕婦於2023年7月5日進行剖腹生產後，於2023年7月6日死亡。

署方稱，該醫院已向死因裁判官報告個案，而署方在接到醫院呈報後，已即時展開調查，並要求醫院在四星期內提交調查報告。署方亦指，已收到醫院提交的調查報告，現時仍在調查及跟進。

衞生署也提到，除涉及重大公共衞生事故，在7月呈報的醫療風險警示事件，一般會於9月在私營醫療機構規管辦公室網頁發布。

翻查資料，荃灣港安醫院去年8月4日也曾發生孕婦死亡的事件，據醫院當時的回覆指，一名30歲孕婦於8月4日進行陰道分娩後，發生嚴重併發症死亡，醫院當時立即啟動所有可行的急救措施包括輸血、手術及深切治療部護理，惟未能成功挽回病人生命。