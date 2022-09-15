醫療事故｜荃灣港安醫院30歲孕婦分娩後死亡　衞生署暫無發現違規

荃灣港安醫院發生醫療事故，醫院回覆查詢時承認，一名30歲孕婦於8月4日在進行陰道分娩後發生嚴重併發症死亡，醫院當時立即啟動所有可行的急救措施包括輸血、手術及深切治療部護理，惟未能成功挽回病人生命。

衞生署表示，已收到院方提交的調查報告，初步沒有發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的要求，因而導致這次事件。有關調查仍在進行中。



荃灣港安醫院發生醫療事故，一名30歲孕婦於今年8月4日在進行陰道分娩後死亡。（資料圖片）

衞生署公布，8月錄得一宗「在分娩過程或生產時發生嚴重事件引致孕婦死亡醫療」風險警示事件。事件涉及一名30歲孕婦，她於今年8月4日在私院進行陰道分娩後死亡。該私院翌日向衞生署呈報事件，署方在接到呈報後隨即展開調查工作，並要求院方於四星期內提交調查報告。

衞生署表示，已收到院方提交的調查報告，初步無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》（第633章）或《私家醫院實務守則》的要求，因而導致這次事件。

荃灣港安醫院回覆查詢時承認事件，指一名30歲孕婦於8月4日在進行陰道分娩後發生嚴重併發症死亡，醫院當時已立即啟動所有可行的急救措施包括輸血、手術及深切治療部護理，惟未能成功挽回病人生命。院方表示，醫院上下深感痛惜及遺憾，已向死者家屬致以深切慰問，會繼續與家屬保持聯繫並提供所需協助。

院方未有回應事件是否涉及人為疏忽，僅指由於醫院已向衞生署匯報及遞交詳細報告，現正就事件與署方密切聯繫，惟在未有調查結果前不便透露更多詳情。

連同荃灣港安醫院今次事故，衞生署今年已錄得六宗私家醫院須呈報醫療風險警示事件，當中兩宗均為孕婦在分娩過程或生產時發生嚴重事件引致死亡事件。