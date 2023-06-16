威院醫療事故｜指引沒寫須每次檢查儀器三向閥　院方即時要求改正

威院早前發生嚴重醫療事故，一名早產嬰本周二（13日）接受強心藥輸注期間，輸注管活栓沒有開啓，其後離世。院長鍾健禮昨交代事件時表示，仍有待根源調查委員會調查事件，但自己認為有兩方向必然要調查，包括是否應購置更敏銳的輸注儀器及改善護理程序。



他表示，現時護理程序中未有要求醫護要要檢查活栓，故此方面醫院護理總經理已即時作出改善，要求同事在兒科進行追溯過程中要檢查活栓，希望可作為短暫措施堵塞漏洞。他估計，指引無列明，可能是因為覺得相關步驟簡單，惟今次事件發現事情並非如此，而是可能因而發生事故，「一路我哋以為習以為常嘅嘢，一定會無問題嘅嘢，其實都會帶來不良後果。」



▼6月16日 威爾斯親王醫院高層鞠躬致歉▼



+ 11

成立根源調查委員會調查 方向包括輸注儀器是否夠敏銳

威院早前發生嚴重醫療事故，並已成立根源調查委員會，調查事故原因。他補充，雖然現時仍有待委員會調查事件，但初步看有兩個方向必然要調查，包括是否應改善護理程序及輸注儀器是否足夠敏銳。

未列明須檢查三向閥或因步驟簡單：一路無事咪無特別留意

他解釋現時的護理程序中，護士輸注藥物需「三核五對」及「Traceback（追溯）」，惟追溯的指引中未有特別寫到要看三向閥，故此方面醫院護理總經理已即時作出改善，要求同事在兒科進行追溯過程中要檢查活栓，希望可作為短暫措施堵塞漏洞。

被問到為何當初指引未有提及，鍾健禮估計，可能是因為覺得相關步驟簡單，故無需白紙黑字寫下去，「好正常，閂咗佢，駁返未開返佢囉。咁咪無特別留意以為一路都無事囉」，惟今次事件發現事情並非如此，而是可能因而發生事故。

鍾健禮：習以為常以為一定無問題嘅嘢 都會帶來不良後果

好正常，閂咗佢，駁返未開返佢囉，咁咪無特別留意，以為一路都無事囉，但發覺原來唔係㗎。今次事件話比我哋聽，一路我哋以為習以為常嘅嘢，一定會無問題嘅嘢，其實都會帶來不良後果。 威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮

至於儀器方面，鍾健禮則指，初步看當日儀器沒有問題，是可以正常運作，加上亦不是用了很久，只用了兩年至五年，故排除是老化的原因。他又指，儀器每年都有保養，但今次事件中儀器未能適時提醒醫護，故未來儀器是否足夠敏銳以提醒醫護有沒有開啟活栓，將是未來一個大方向。

被問到為何一直未有察覺儀器未必能及時提醒醫護，他解釋，現時用的輸注藥物是常用儀器，惟相關儀器都會用在幼童與嬰兒身上，而兩者輸注藥物分量亦有不同，所以發警報會取兩者平衡，重申未來根源調查委員會會就相關方面做檢討。他又指，院方已就事宜寫了信比廠房，以看看有什麼解決的辦法。

至於為何醫護在調整強心藥處方時要關閉活栓，威院副行政總監、兒科顧問醫生張漢明解釋，當時由於新生兒的體積細， 故在用藥方面不可一直加大輸注流量，而是要改用濃度高點的藥物，故當時醫護就先關閉了三門閥要為其轉藥，「唔停嘅話其他藥未會流咗出嚟，啲藥亦機會落唔到BB到；而更危險嘅係有可能有氣泡入咗去入面。」