威院醫療事故｜院方承認缺失　行政總監鞠躬致歉　涉事醫護正休假

威爾斯親王醫院一名有先天性心臟問題早產嬰在本周二（13日），接受強心藥輸注期間，輸注管活栓沒有開啓，嬰兒之後離世。距事故發生三日後，威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮今午（16日）交代相關事故時形容心情非常沉重，並承認威院在臨床處理上有缺失，鍾與一同出席的威院副行政總監張漢明及威院兒科部門主管馮麗華向家屬及公眾鞠躬致歉。



▼6月16日 威爾斯親王醫院高層鞠躬致歉▼



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鍾健禮表示，同事相當悲痛、相當不開心、情緒相當受困擾，因此有關醫護正休息及正放假。鍾指，根據重要風險事件政策，要在8星期內向醫管局總部交報告，而前中文大學醫學院前院長霍泰輝主導根源調查委員會，希望類似事件不會再發生。

他提到事件中有兩名護士負責輸注藥物過程，其中一人為資深護士。鍾稱，難以百分百肯定是人為錯誤，此亦是成立根源調查委員會原因：「事故中，好似好簡單一名護士做錯，其實不是，當時已有兩名醫生在看其嬰兒，而在響號後才發現無開活栓，不可以簡單指是人為錯誤。」

鍾健禮表示，院方一定會對事件負責，待家屬心情平復後在具體商討怎樣處理。他指，根源調查委員會，認為應從儀器運作及護士處理程序問題兩個方向進行檢視和調查，現時初步發現儀器初部沒有問題，惟需了解儀器是否能即時通知栓塞情況，並且在程序上是否有改進之處，並即時作出程序改善。

鍾健禮形容事件反映換藥流程出現問題，指引未有列明換藥時要檢查活栓有否開啟，院方已即時要求每次使用需檢查儀器的三門閥是否正開啟，以作為短暫措施，堵塞漏洞，並將檢視能否提升涉事儀器的敏感度。