小紅書教中大免費留宿　校方急澄清：訪客非開放時間逗留會驅趕

中港兩地年初通關後，內地社交平台出現不少香港旅遊攻略，近日有內地網民在社交平台「小紅書」上分享香港「特種兵旅遊」，教內地網民在中文大學校園「免費住宿」及入住民政署臨時避暑中心等。



中大今日（14日）發聲明，澄清有關傳言及報導與事實不符，強調訪客進入校園需出示身份證明文件，所有訪客不得在非開放時間逗留校園，否則會被驅離校園、甚至報警處理。



近日有內地網民在社交平台「小紅書」上分享香港「特種兵旅遊」，分享在港「免費住宿」攻略，當中包括推介在中大「留宿」，提到中大何善衡工程學大樓座位有充電插座；康本國際學術園24小時學習空間可過夜；科學館G層有淋浴間等。

另外，攻略也有提及可入住民政總署臨時避暑中心；灣仔錫克教廟則會為新來港有需要人士提供最多15日免費住宿，以及免費食物等。

中大今發聲明，就近日有報道引述網上失實傳聞，指某些中文大學校園設施，可供旅客或遊客免費留宿，澄清有關傳言及報導與事實不符。

中大指，自數年前開始已實施校園出入管理及保安措施，訪客進入校園需出示身份證明文件，例如香港身份證或護照等作登記，及說明到訪校園目的。

中大續稱，校園對外開放時間為早上9時至晚上9時，所有訪客不得在非開放時間逗留校園，違反相關規定訪客會被驅離校園，如有需有，大學會報警處理。